Nicușor Dan participă la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei

Reuniunea are loc în Cambodgia

Sommetul Francofoniei se va desfășura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, și va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Administrația Prezidențială.

Reuniunea se va desfășura sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.

Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030.

Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar european, propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, potrivit Administrației Prezidențiale.

„Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon, să își consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în toate domeniile de interes”, transmite sursa citată.

Candidatura lui Dacian Cioloș pentru una dintre cele mai importante organizații internaționale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.

Când va fi desemnat noul Secretar general al Francofoniei

Administrația Prezidențială arată că Francofonia poate deveni un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului și oferă multiple oportunități academice și educaționale, în special tinerilor.

Decizia privind desemnarea noului Secretar general al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.