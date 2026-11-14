Manifestație pro-Georgescu în Capitală, organizat de AUR fără autorizație. 7.500 de persoane s-au strâns deja în zona Palatului Parlamentului / Au fost impuse restricții de circulație

UPDATE 13:30. Ultimele estimări ale Jandarmeriei: 7.500 de participanți la protest

Potrivit ultimelor estimări ale jandarmilor, la manifestația din zona Palatului Parlamentului participă în jur de 7.500 de persoane.

La protest este așteptat să ajungă și președintele AUR, George Simion. Protestatarii scandează mesaje de susținere pentru Călin Georgescu.

UPDATE Au fost impuse restricții de circulație

În contextul manifestației în zona Palatului Parlamentului, autoritățile au impus restricții temporare de circulație astfel:

Strada Izvor – ambele sensuri, între str. B.P. Hașdeu și bd. Națiunile Unite.

Bd. Libertății – sensul de la Splaiul Independenței către bd. Națiunile Unite. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

UPDATE 12:10. Peste 4.000 de persoane s-au adunat deja la mitingul din zona Parlamentului

Potrivit estimărilor jandarmilor, peste 4.000 de persoane s-au strâns deja la mitingul care are loc astăzi în zona Palatului Parlamentului.

Jandarmii au pus garduri pentru a asigura ordinea în zona manifestației.

Momentan participanții scandează pașnic.

UPDATE 11:40 George Simion și-a invitat oaspeții străini de la conferința AUR să observe protestul din fața Parlamentului

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a declarat sâmbătă, în deschiderea unei conferințe din cadrul Forum Europa că așteaptă între 30.000 și 40.000 de oameni în fața Palatului Parlamentului, la manifestația de susținere a lui Călin Georgescu și și-a chemat invitații naționali să participe și să observe „dacă se aplică cenzura în România”.

„La ora 14:00 are loc un protest, despre care v-am vorbit ieri în discursul meu, chiar în fața Parlamentului; vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni. Așadar, în calitate de oaspeți internaționali, putem observa, situația. Am transmis deja tuturor celor din România că avem observatori internaționali care vor monitoriza respectarea dreptului la adunare și vor urmări dacă se aplică cenzura în România, un aspect foarte important pentru noi”, a declarat George Simion înainte de începerea discuțiilor.

UPDATE 11:00 Protestatarii se îndreaptă spre Parcul Izvor

Protestatarii se îndreaptă spre Parcul Izvor, după manifestația din fața Primăriei Capitalei.

UDPATE Jandarmii vor asigura măsurile de ordine la manifestația pro-Georgescu din Parcul Izvor

Jandarmeria Capitalei anunţă sâmbătă dimineață că va asigura, alături de alte forţe, măsurile de ordine la protestul anunţat în Parcul Izvor. Jandarmii au lansat și un apel către participanţii la manifestație: să nu se prezinte cu obiecte interzise şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine.

Instituția a anunțat că la fața locului vor fi prezente echipe de dialog, iar pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcționa puncte de prefiltrare.

„La fața locului vor fi prezente echipe de dialog, cu veste albastre inscripționate, care vor ține permanent legătura cu organizatorii și cu participanții. Orice problemă poate fi semnalată direct acestora. Pentru prevenirea situațiilor de risc, pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcționa puncte de prefiltrare, unde jandarmii pot efectua controlul corporal preventiv și al bagajelor, în temeiul art. 27 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004. Măsura are caracter preventiv și se aplică fără discriminare”, a transmis Jandarmeria.

UPDATE 10:20 A început protestul în fața Primăriei

În urmă cu puțin timp a început protestul în fața Primăriei Capitalei.

Aproximativ 150 de persoane scandează „uniți cu toți / să scăpăm de hoți”.

Știrea inițială: Miting de susținere a lui Călin Georgescu, astăzi, în Capitală

Un miting de susținere a lui Călin Georgescu este programat să aibă loc sâmbătă în București, la orele 13:00-14:00, în Parcul Izvor, zona Palatului Parlamentului.

„Vom avea o zi frumoasă azi. Mulți, uniți, puternici!”, este mesajul publicat sâmbătă dimineață de George Simion pe Facebook.

Manifestația nu a primit însă autorizare din partea Primăriei Capitalei. Președintele AUR, George Simion, susține că Primăria Capitalei a fost notificată de două ori în acest sens.

În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat faptul că solicitările de autorizare a manifestației au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul în care tot astăzi are loc meciul România-Polonia.

În consecință, liderul AUR a anunțat că începând cu ora 10:00 va mai face un protest, de această dată în fața sediului Primăriei Capitalei. Simion a afirmat că protestul este un răspuns la ceea ce a numit un atac la libertatea adunărilor publice din partea lui Ciprian Ciucu.

„Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București”, a scris liderul AUR.

Manifestația pro-Georgescu este programată în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, după următorul program:

Ora 13:00 – Parcul Izvor: adunarea participanților la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu.

Ora 14:00 – Parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului: începerea manifestației.

„(…) Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti – vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online”, a scris Simion pe Facebook.

Primăria Capitalei a câștigat procesul privind protestul anunțat pentru sâmbătă în București

Primăria Capitalei a câștigat vineri, în primă instanță, procesul privind refuzul de avizare a protestului programat pentru 14 noiembrie, în București. Tribunalul București a respins cererea organizatorilor.