George Simion, atacuri la adresa Comisiei Europene și a liderilor de la Bruxelles, la Forumul Europa: Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură

Președintele AUR, George Simion, a lansat vineri mai multe critici la adresa Uniunii Europene și a instituțiilor de la Bruxelles, în cadrul Forumului Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, organizat la Palatul Parlamentului.

În discursul de deschidere a evenimentului, liderul AUR a vorbit despre suveranitatea statelor, libertate și identitate națională, acuzând Comisia Europeană că îndepărtează Uniunea de valorile democratice.

Acesta le-a urat bun venit participanților la cele trei zile de conferințe și dezbateri și a spus că tema centrală a evenimentului este cine ar trebui să decidă viitorul Europei. Potrivit liderului AUR, această decizie nu trebuie lăsată în mâinile „birocraților nealeși de la Bruxelles”.

La evenimentul de la Parlament participă reprezentanți din peste 55 de țări, iar organizatorii au anunțat 280 de invitați străini.

Printre participanți s-au numărat președintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, Adam Bielan, secretarul general al formațiunii, Antonio Giordano, Dirk Toten, venit din Statele Unite, fostul europarlamentar polonez Ryszard Czarnecki, o reprezentantă din Georgia, Ekaterina, și profesorul Krasnodębski.

În cadrul evenimentului va fi lansat și un manifest, inspirat de ideile liderului polonez Jarosław Kaczyński, pe care Simion l-a numit „un mare patriot” și „părintele mișcării de renaștere din Polonia”.

George Simion: „Democrația din România moare încet, dar sigur”

Președintele AUR a spus câteva cuvinte despre clădirea Parlamentului, care „a fost martoră” atât la sfârșitul dictaturii comuniste, cât și la revenirea democrației în România. Acesta a declarat, însă, că „democrația din România moare încet, dar sigur”.

„Ne întâlnim aici, într-o clădire care a fost martoră la sfârșitul dictaturii, al dictaturii comuniste, al dictaturii sângeroase din România. De asemenea, a fost martoră la renașterea dificilă a democrației românești. Democrația din România, care moare încet, dar sigur”, a declarat George Simion.

„Europa a fost construită de națiuni care au îndurat războiul și devastarea. Robert Schuman a înțeles că cooperarea poate asigura pacea și prosperitatea. Aceasta a fost o realizare istorică, care merită păstrată. Dar ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană actuală este inacceptabil”, a mai afirmat acesta.

Potrivit liderului AUR, instituțiile europene și-au pierdut rolul atunci când au început să trateze statele membre ca pe niște obstacole, în loc să le servească interesele.

Critici la adresa lui Guy Verhofstadt și a politicilor europene

George Simion a comparat viziunea susținută de participanții la forum cu cea prezentată la evenimentul „Eurosfat”, organizat tot la București. El a făcut trimitere la fostul premier belgian Guy Verhofstadt și la cartea acestuia, „Înfrângerea trumpismului”.

Liderul AUR a spus că, în timp ce Verhofstadt este preocupat de înfrângerea trumpismului, el și participanții la Forumul Europa sunt „preocupați de oamenii pe care Europa i-a lăsat în urmă”

„Domnul Verhofstadt este foarte preocupat de înfrângerea trumpismului. Noi, pe de altă parte, suntem foarte preocupați de oamenii pe care Europa i-a lăsat în urmă”, a declarat liderul AUR.

Tot în cadrul aceluiași discurs, el a spus că oamenii cer energie la prețuri accesibile, granițe și străzi sigure, locuri de muncă, posibilitatea de a-și întemeia o familie în propria țară, pace și păstrarea unei culturi pe care să o transmită copiilor.

„Acestea nu sunt cerințe exagerate. Sunt responsabilitățile de bază ale unui guvern”, a spus el.

„Dacă energia electrică la prețuri accesibile a devenit o cerere populistă, poate că cei aflați la putere ar trebui să se întrebe de ce au făcut energia electrică atât de scumpă. Poate că este din cauza marelui și noului «Green Deal». Vom aborda toate subiectele”, a afirmat Simion.

Simion acuză Comisia Europeană că România se îndreaptă spre o dictatură

Acesta a venit cu critici și la adresa conceptului de „capitalism popular”, prezentat într-un capitol al cărții lui Guy Verhofstadt. Liderul AUR a făcut o referire la perioada comunistă din Europa de Est, spunând că ideea le amintește românilor de „democrația populară” impusă după Al Doilea Război Mondial.

El a acuzat Comisia Europeană că, prin acțiunile sale, se îndreaptă tot mai mult spre un model de care România și alte state au încercat să se desprindă în 1989.

„Iar actuala Comisie Europeană, prin toate acțiunile sale, se întoarce din ce în ce mai mult exact la ceea ce România a evitat în 1989. România și alte țări”, a declarat Simion.

Acesta a susținut că autoritățile încearcă să interzică manifestația programată de AUR pentru data de sâmbătă, 14 noiembrie, declarând că România se transformă treptat într-o dictatură.

„De exemplu, mâine avem o manifestație, iar autoritățile încearcă să o interzică. Ne transformăm din ce în ce mai mult într-o dictatură. În România avem deținuți politici închiși în închisoare. Avem canale de televiziune interzise, iar cele care au rămas sunt doar cele pro-guvernamentale. Și, după cum știți, aici, în România, am avut alegeri anulate”, a afirmat George Simion.

Acesta a mai spus că p„rietenii noștri polonezi au asistat la suspendarea președintelui și a vicepreședintelui Tribunalului Constituțional, pe fondul unei confruntări brutale cu forțele de ordine”.

„Nu am auzit niciun cuvânt despre statul de drept în acest caz din partea Bruxelles-ului. Să nu ne înșelăm, statul de drept nu este proprietatea Comisiei Europene. Este un standard care trebuie să fie obligatoriu pentru toți, inclusiv pentru cei care pretind că îl apără”, a spus liderul AUR.

„În România, prețul pierderii încrederii publice ne este dureros de familiar. În noiembrie 2024, Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor noastre prezidențiale cu peste două milioane de voturi. Pe 2 decembrie, Curtea Constituțională a validat rezultatul. Apoi, patru zile mai târziu, întreaga alegere a fost anulată. Care este soluția lor, soluția forțelor globaliste, pentru curțile constituționale, pentru tribunalele constituționale, pentru cazuri precum Polonia, pentru cazuri precum România? Verhofstadt a spus-o astăzi. Ei pot rezolva problema printr-o loterie.”, a mai spus George Simion, făcând și o scurtă referire la fostul candidat la președinție, Călin Georgescu.