VIDEO | Florian Munteanu aduce Hollywoodul în România. Actorul pregătește o producție americană cu nume mari din industria filmului

Publicul îl cunoaște drept Viktor Drago din seria Creed, Razor Fist din universul Marvel sau pentru rolul din Vikings: Valhalla. Înainte de actorie, Florian Munteanu a făcut box și a absolvit Hochschule Mittweida, în Germania. De-a lungul carierei, a lucrat alături de nume importante ale cinematografiei mondiale, precum Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Cate Blanchett, iar experiența acumulată în aceste producții l-a ajutat să-și construiască un parcurs internațional. Acum, actorul pregătește un nou proiect cinematografic de anvergură, care va fi filmat în România.

România, mereu pe primul loc

Deși s-a născut și a crescut în Germania, Florian Munteanu spune că se simte român prin inimă, suflet și sânge. Dacă ar trebui să aleagă între cele două țări, România ar avea întotdeauna întâietate. Actorul vorbește cu mândrie despre originile sale și spune că nu înțelege de ce unii români aleg să vorbească de rău despre propria țară și despre oamenii ei. Pentru el, România înseamnă familie, origine și mândrie. De la părinți a moștenit disciplina, o valoare care i-a rămas esențială atât în sport, cât și în carieră.

Stallone a văzut potențialul dincolo de fizic

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost rolul lui Viktor Drago din seria Creed. Florian Munteanu spune că se regăsește în personaj prin dragostea pentru familie, relația cu tatăl și dorința de a-l face mândru. Sylvester Stallone a fost cel care l-a ales pentru rol, iar înainte de filmări i-a oferit un sfat important, să nu exagereze cu interpretarea, pentru că prezența sa fizică vorbește deja de la sine. Actorul recunoaște că presiunea primei producții importante de la Hollywood a fost mare și că succesul nu garantează roluri viitoare, ci presupune și mai multă muncă.

De la Marvel la Vikings, roluri care l-au scos din zona de confort

Dacă Viktor Drago i-a fost apropiat prin experiențele personale, rolul generalului Georgios Maniakes din Vikings: Valhalla l-a provocat să intre într-o zonă complet diferită. A interpretat un personaj întunecat, departe de firea sa, și spune că uneori îi era greu să lase acasă stările acestuia. Pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, unde l-a interpretat pe Razor Fist, a trecut prin cea mai solicitantă transformare fizică de până acum, acumulând aproximativ zece kilograme de masă musculară. Filmările din Australia, care au durat aproape zece luni și au fost întrerupte de pandemia de COVID-19, au făcut ca experiența să fie și mai dificilă.

Hollywoodul vine și în România

După experiența acumulată în producții precum Creed, Marvel, Borderlands și Vikings: Valhalla, Florian Munteanu pregătește un nou proiect cinematografic, care va fi filmat în România alături de o echipă americană. Actorul își dorește să contribuie astfel la promovarea peisajelor, tradițiilor și oamenilor din țara de origine. Pe plan profesional, visează să ajungă în prim-planul marilor filme de acțiune de la Hollywood, dar este deschis și comediei sau romantismului. Celor care își doresc o carieră internațională le transmite că drumul este lung și dificil, iar succesul nu este garantat nici după ani de sacrificii. Încrederea în propriile forțe și sprijinul familiei sunt, în opinia sa, esențiale.

Despre culisele marilor producții de la Hollywood, colaborările cu actori precum Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Cate Blanchett, provocările întâlnite de-a lungul carierei și planurile sale pentru România, Florian Munteanu vorbește pe larg în interviul video acordat Mediafax.