Keanu Reeves revine în rolul lui John Wick, într-un film de animație

Keanu Reeves a semnat un acord pentru a-și relua rolul, de această dată prin vocea personajului principal. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Lionsgate, iar directorul general al companiei, Jon Feltheimer, a confirmat că proiectul se află deja în etapa de preproducție, în urma prezentării rezultatelor financiare trimestriale ale studioului.

Filmul va urmări povestea așa-numitei „Misiuni imposibile”, pe care John Wick trebuie să o îndeplinească pentru a scăpa de obligațiile față de organizația High Table și pentru a obține dreptul de a-și construi o viață alături de Helen, femeia pe care o iubește.

Regia va fi semnată de Shannon Tindle, cunoscut pentru filmele de animație „Ultraman: Rising” și „Kubo and the Two Strings”. Scenariul este scris de Ryan și Kaz Firpo, care au colaborat anterior la producția Marvel „Eternals”.

Din echipa de producție fac parte și Keanu Reeves.

Filmul fusese anunțat inițial în 2025, la evenimentul CinemaCon, însă aprobarea oficială din partea Lionsgate și semnarea acordului cu Keanu Reeves marchează un nou pas în dezvoltarea producției.

Adam Fogelson, președintele Lionsgate Motion Picture Group, declara la momentul anunțării proiectului că povestea „Misiunii imposibile” este una dintre cele mai așteptate de fanii francizei.

„Nu există nicio poveste din universul «John Wick» pe care fanii să o aștepte mai mult decât «Misiunea imposibilă». Viziunea lui Shannon asupra acestei povești este extraordinară și suntem foarte încântați să vedem ce poate face John Wick în animație”, afirma Fogelson.

Studioul de animație care va realiza producția nu a fost anunțat oficial. De asemenea, Lionsgate nu a comunicat o dată de lansare.

Un al cincilea film „John Wick” este, de asemenea, în dezvoltare

Proiectul de animație se alătură planurilor Lionsgate de extindere a francizei. Un al cincilea lungmetraj a fost confirmat în aprilie 2025, iar Keanu Reeves și regizorul Chad Stahelski sunt implicați în dezvoltarea acestuia.

Stahelski a declarat anterior că scenariul se află în lucru, însă echipa încearcă să găsească o poveste care să continue satisfăcător parcursul personajului.

În paralel, Keanu Reeves va reveni în universul „John Wick” și prin intermediul unui joc video dezvoltat de Saber Interactive, anunțat pentru PlayStation 5, Xbox Series X|S și PC. Data lansării nu a fost comunicată.