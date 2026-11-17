Zaleco, producător român de ambalaje industriale personalizate, și-a digitalizat operațiunile cu ajutorul Senior Software. Proiectul conectează comenzile, aprovizionarea, stocurile și producția. Compania deservește peste 300 de clienți din România și Uniunea Europeană și realizează zilnic aproximativ 150 de tipuri de produse, pe 25 de stații de lucru.

Senior Software a implementat la Zaleco SeniorXRP, pentru integrarea proceselor comerciale și operaționale, și SeniorVisualBI, pentru analiza datelor și monitorizarea performanței. Proiectul facilitează automatizarea schimbului de informații între sisteme și îmbunătățirea accesului la date relevante pentru management.

Zaleco operează în trei locații și gestionează mii de coduri de produs. Producția la comandă presupune specificații tehnice variate, termene strânse și kituri de ambalare cu zeci de componente, ceea ce necesită o coordonare precisă între departamente.

„Am căutat un sistem potrivit pentru producția la comandă, unde aproape fiecare produs este diferit. SeniorXRP îndeplinea toate condițiile noastre, iar Senior Software avea echipa necesară pentru implementare. În plus, analiza de business din cadrul proiectului ne-a ajutat să regândim procesele, ceea ce a adus valoare chiar înainte de punerea în funcțiune a sistemului”, a declarat Tudor Victor Orțan, CEO Zaleco.

De la sisteme separate la operațiuni integrate

Anterior implementării, Zaleco utiliza mai multe aplicații separate și fișiere Excel pentru gestionarea activității. Informațiile erau introduse de mai multe ori, iar raportările manuale întârziau accesul la informațiile necesare analizei profitabilității pe client, produs sau comandă.

Compania a ales soluția de tip ERP pentru capacitatea de a gestiona producția la comandă și de a se conecta cu aplicațiile existente, inclusiv cu sistemul MES utilizat în fabrică.

Din 1 iulie 2026, toate comenzile Zaleco sunt gestionate prin SeniorXRP. Sistemul conectează comenzile clienților cu structurile de produs, necesarul de materiale, aprovizionarea, stocurile, livrările și facturarea.

Un element important al proiectului este integrarea SeniorXRP cu sistemul MES utilizat de Zaleco în producție. Raportările din fabrică sunt preluate automat în ERP, fără introducerea repetată a datelor.

„În producția la comandă, gestionarea eficientă a activității depinde de conectarea tuturor proceselor, de la preluarea comenzilor până la livrare. În proiectul Zaleco, am integrat aceste fluxuri și am facilitat schimbul automat de informații între sistemele de producție și cele de management. Astfel, compania dispune de o imagine unitară asupra datelor operaţionale, esențială pentru controlul activităţii și analiza profitabilității”, a declarat Daniel Toma, Director General Senior Software.

Următoarea etapă vizează dezvoltarea raportărilor și analizelor prin SeniorVisualBI, cu accent pe profitabilitatea comenzilor, evoluția vânzărilor, rotația stocurilor și încărcarea producției. Zaleco urmărește și extinderea integrărilor cu aplicații proprii, inclusiv instrumente pentru producție și logistică.

Despre Senior Software

Senior Software este integrator și dezvoltator de soluții software pentru managementul afacerilor, activ pe piața din România din 2003. Prin soluții integrate și divizii specializate de business, compania acoperă fluxurile comerciale, operaționale, logistice și financiare ale organizațiilor din industrii diverse. Cu peste 500 de implementări realizate, Senior Software livrează proiecte integrate pentru management, producție, logistică, comerț electronic, analiză și planificare.