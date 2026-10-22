Ceres Pharma crește eficiența operațională prin digitalizare: timpul de procesare a datelor scade cu 60%, iar erorile se reduc cu 40%

Trasabilitatea, acuratețea datelor și viteza de reacție influențează direct performanța operațională, iar Ceres Pharma a urmărit conectarea proceselor la nivel de grup. Obiectivele companiei au fost să reducă efortul de verificare a datelor, să consolideze informațiile într-un flux integrat și să ofere managementului o imagine clară asupra activității.

Înainte de implementare, informațiile erau gestionate în mai multe surse, iar raportarea presupunea etape suplimentare de consolidare și verificare a datelor. În același timp, integrarea operațională dintre Ceres Pharma și Dacia Plant, ambele companii parte a grupului belgian Ceres Pharma, aveau nevoie de o mai bună sincronizare a fluxurilor comerciale, astfel încât procesele de achiziție, vânzare și raportare să fie gestionate mai eficient.

Pentru a răspunde acestor nevoi, compania a implementat SeniorERP – sistem ERP pentru managementul integrat al activității, SeniorCPM – soluție pentru urmărirea indicatorilor de performanță, SeniorVisualBI – software pentru analiza avansată a datelor și SincronHR – aplicație pentru activitățile de resurse umane.

Prin integrarea acestor soluții, Ceres Pharma a conectat procesele operaționale, comerciale și financiare într-un flux digital unitar, susținut de informații centralizate, rapoarte disponibile mai rapid și o coordonare mai bună între companiile grupului.

Printre rezultatele obținute de Ceres Pharma se numără:

60% reducere a timpului de procesare a datelor

40% scădere a erorilor operaționale

50% reducere a timpului de pregătire a rapoartelor

Acces instant la informații relevante pentru management

Automatizarea fluxurilor de achiziție și vânzare

Vizibilitate sporită asupra vânzărilor și profitabilității

„Prin soluțiile Senior Software, avem acces mai rapid la informații, o vizibilitate mai bună asupra activității și un control mai mare asupra proceselor. Datele centralizate ne ajută să luăm decizii mai bine fundamentate și să urmărim mai clar performanța businessului”, a declarat Cătălin Andrei, Director Financiar și Administrativ, Ceres Pharma.

SeniorERP susține controlul operațional și automatizarea proceselor, iar integrarea API dintre Ceres Pharma și Dacia Plant contribuie la sincronizarea fluxurilor comerciale dintre companiile grupului.

Prin această conexiune, fluxurile de achiziție și vânzare dintre cele două companii sunt automatizate, iar datele rămân coerente și actualizate la nivel de grup.

SeniorCPM susține procesele de bugetare și forecast, oferind managementului o imagine mai clară asupra planificării financiare, a abaterilor față de buget și a indicatorilor de performanță, în timp ce SeniorVisualBI permite analiza avansată a datelor comerciale și operaționale. Prin aceste instrumente, compania poate urmări mai riguros performanța businessului și poate fundamenta deciziile pe date financiare și operaționale actualizate.

Prin aceste sisteme, Ceres Pharma poate urmări mai clar indicatori precum vânzările, profitabilitatea, performanța pe client, canal de vânzare, brand și capital de lucru. Accesul rapid la date actualizate susține decizii mai rapide, prioritizarea acțiunilor comerciale și operaționale și o mai bună coordonare la nivel de grup.

„În prezent, datele sunt centralizate, rapoartele sunt disponibile rapid, iar managementul are acces la informații actualizate pentru analiză, bugetare și forecast. Acest lucru ne ajută să urmărim mai clar performanța businessului și să luăm decizii mai repede, cu un grad mai mare de încredere”, a adăugat Cătălin Andrei.

În cadrul strategiei sale de dezvoltare, compania își propune să continue procesul de digitalizare și integrare operațională, să dezvolte procesele de analiză și să optimizeze lanțul logistic.

Ceres Pharma are în vedere extinderea automatizării și utilizarea tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială în planificare, forecast al vânzărilor, managementul stocurilor, analiza profitabilității și suport decizional.

Despre Ceres Pharma România

Ceres Pharma România face parte din grupul belgian Ceres Pharma, specializat în dezvoltarea, marketingul și distribuția de produse farmaceutice fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale. În România, grupul include companii cu poziții puternice în segmentele lor de activitate și urmărește dezvoltarea unei platforme integrate care acoperă procese de dezvoltare de branduri, producție, distribuție și activități comerciale.

Despre Senior Software

Senior Software este integrator și dezvoltator de soluții software pentru managementul afacerilor, activ pe piața din România din 2003. Printr-un ecosistem unitar de soluții și prin divizii specializate de business, compania acoperă end-to-end fluxurile comerciale, operaționale, logistice și financiare ale organizațiilor din industrii diverse. Cu peste 500 de implementări realizate, Senior Software livrează proiecte integrate care conectează planificarea, execuția, analiza și decizia, oferind companiilor vizibilitate în timp real, control asupra proceselor și performanță la nivelul întregului business.