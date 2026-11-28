„Între orele 23:00 din 27 noiembrie și 7:00 din 28 noiembrie, 462 de drone aeriene fără pilot s-au îndreptat spre regiunea Moscova”, a scris sâmbătă Serghei Sobianin, primarul Moscovei.

Potrivit oficialului, „majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării la distanță lungă”, notează AFP.

„În total, 123 de drone au fost distruse în apropierea Moscovei”, a adăugat el.

Acesta nu a oferit detalii și nu a specificat dacă au existat victime sau pagube materiale.