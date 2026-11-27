Informația a fost relatată vineri de Reuters, care citează trei surse din serviciile militare și de securitate.

Potrivit surselor citate, un al doilea convoi, escortat de fregata rusă Golovko, a renunțat să mai continue deplasarea către Libia în aceeași zi în care a avut loc atacul asupra navei din Benghazi. Convoiul a făcut cale întoarsă în apropierea Strâmtorii Siciliei, un punct strategic de trecere către coasta Africii de Nord.

Un oficial din domeniul informațiilor militare ucrainene și o sursă din serviciile de securitate din Orientul Mijlociu, familiarizate cu deplasarea navelor, au confirmat că o altă flotilă rusă și-a întrerupt drumul spre Libia și se află în prezent în apropierea coastei Algeriei.

Potrivit Reuters, această redirecționare a convoaielor, neanunțată anterior, arată că Rusia încearcă să își protejeze navele militare după atacul ucrainean din portul Benghazi. Incidentul s-a produs la aproximativ 2.000 de kilometri de frontul din Ucraina.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters în afara programului de lucru.