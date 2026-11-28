Manifestația, organizată de Ziua Independenței Albaniei, a reunit studenți și cetățeni veniți din mai multe regiuni ale țării, dar și din diaspora. Protestul a început în Piața Skanderbeg, după care participanții au pornit spre sediul guvernului, scandând lozinci împotriva premierului Edi Rama și cerând schimbări politice.

Potrivit Associated Press, manifestația s-a desfășurat inițial fără incidente, însă situația a devenit tensionată după ce grupuri de protestatari, unii purtând măști, au început să arunce cu pietre și cocktailuri Molotov și să atace clădiri ale instituțiilor publice. Manifestanții au încercat să ajungă la sediul premierului, dar au fost opriți de poliție.

Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Polițiștii au folosit și gloanțe de cauciuc în timpul confruntărilor.

Opt persoane au ajuns la spital

Violențele s-au soldat cu răniți atât în rândul manifestanților, cât și al forțelor de ordine și al presei.

Potrivit bilanțului preliminar comunicat de Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, opt persoane au primit îngrijiri la Spitalul Universitar de Traumă: cinci protestatari, doi reprezentanți ai presei, dintre care unul cetățean străin, și un polițist.

Alte trei persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului, din partea echipajelor de urgență. Toate persoanele menționate în raportarea preliminară erau conștiente și în stare stabilă.

Protestele au început în urmă cu șase luni

Manifestațiile din Albania fac parte dintr-o amplă mișcare de contestare a guvernului, începută în mai 2026. Potrivit raportului privind Albania publicat de Comisia Europeană la 4 noiembrie, mobilizarea civică a fost declanșată inițial de nemulțumirile față de construirea unui complex turistic de lux în zona protejată Pishë Poro-Narta, din sudul țării.

Proiectul este asociat unei companii de investiții înființate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Ulterior, revendicările protestatarilor s-au extins, incluzând solicitări privind transparența instituțiilor, combaterea corupției și îmbunătățirea guvernării.

În septembrie și octombrie au fost organizate și manifestații studențești, participanții cerând reforme în educație și condiții de trai mai bune. Unele dintre aceste acțiuni au fost marcate de confruntări cu poliția. Potrivit Comisiei Europene, mișcarea a devenit cea mai amplă mobilizare civică din Albania de la tranziția democratică, înregistrând zeci de mii de participanți la apogeu.

Nemulțumiri privind corupția

Printre motivele nemulțumirii se numără percepția răspândită asupra corupției din instituțiile publice, lipsa oportunităților profesionale și dificultățile economice.

Guvernul condus de Edi Rama respinge acuzațiile de corupție și a făcut apel la dialog. Executivul a anunțat și măsuri economice menite să reducă presiunea asupra populației, printre care combustibili mai ieftini și ajutoare financiare suplimentare pentru familiile vulnerabile.

Edi Rama conduce Albania din 2013 și a obținut al patrulea mandat consecutiv în urma alegerilor de anul trecut. Actualul val de proteste reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care s-a confruntat în perioada petrecută la conducerea guvernului.

Albania este candidată la aderarea la Uniunea Europeană și și-a stabilit ca obiectiv încheierea negocierilor de aderare până în 2027, cu perspectiva integrării în blocul comunitar până în 2030.