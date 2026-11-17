Prefectura de Poliție din Paris emisese duminică un ordin prin care erau interzise protestele, de luni până vineri, în apropierea școlilor și universităților din capitala franceză, în contextul turbulențelor sociale care au dominat Franța, notează Le Figaro.

„Decizia este disproporționată”

Marți, Tribunalul Administrativ din Paris a anulat ordinul autorităților, argumentând că decizia este „disproporționată” și că trăsăturile imprevizibile ale mișcării de protest și al blocajelor nu pot justifica o interdicție pe parcursul a cinci zile întregi.

Judecătorul a precizat că Prefectura de Poliție nu a demonstrat că forțele de ordine nu ar putea gestiona eventualele incidente.

„Prefectura de Poliție nu a demonstrat că forțele de poliție ar fi în imposibilitatea de a gestiona eventuale tulburări. Prefectul de Poliție nu a stabilit în mod suficient natura și amploarea riscurilor pe care măsurile de interdicție urmăresc să le prevină”, se arată în decizia curții.

Ordinul suspendat de instanță viza zece licee din Paris — Charlemagne, Lavoisier , Fénelon și Montaigne, Chaptal și Racine , Dorian, Pierre-Gilles de Gennes, respectiv Carnot și Balzac. Ordinul viza și cinci centre universitare, printre care: Facultatea de Științe și Inginerie a Universității Sorbona, campusul științific Paris Cité, centrele René-Cassin și Lourcine ale Universității Panthéon-Sorbona și o anexă a Universității Panthéon-Assas.

„Aceasta este o victorie pentru tineri și o palmă dată guvernului, care, încă o dată, a încercat să înăbușe mobilizarea prin măsuri ilegale și care îngrădesc libertatea”, a reacționat lice de Brito, reprezentantă aleasă a sindicatului studențesc.

Valul de proteste din Franța

Actualul val de nemulțumiri sociale din Franța a început să se contureze în septembrie, când elevii au ieșit în stradă pentru îmbunătățirea condițiilor din școli. În aceeași perioadă, pe rețelele sociale au apărut apeluri la reluarea protestelor Vestelor Galbene, împotriva costului ridicat al vieții.

Pe 17 octombrie, manifestațiile au căpătat amploare națională, reunind aproximativ 550.000 de participanți, potrivit Ministerului francez de Interne. Protestele au fost însoțite de violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe.

Mobilizarea a continuat pe 24 și 31 octombrie, reunind 410.000, respectiv 320.000 de participanți. Pe 7 noiembrie, numărul manifestanților a scăzut la 146.000, dintre care 46.000 la Paris, conform autorităților franceze.