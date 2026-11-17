Brânza Comté, fabricată din lapte crud de vacă în regiunea Jura, de la Fromageries Arnaud, a triumfat în fața a 5.329 de alte brânzeturi concurente din 45 de țări, evaluate în orb de un juriu format din 270 de experți internaționali. Juriul a evaluat brânzeturile pe baza aspectului, texturii, aromei și gustului lor, relatează Le Figaro.

Câștigătorul JuraFlore Comté este produs în Poligny, în Franța, cu lapte de la vaci Montbéliarde de către Fromageries Arnaud, fondată în 1907. Înainte de acest premiu, afacerea de familie câștigase deja peste 200 de medalii de aur, argint și bronz la concursul agricol de la Paris pentru brânzeturile sale Comté, Morbier și Mont d’Or.

„Această recunoaștere aparține întregii companii. Aparține producătorilor noștri de lapte crud din munții Jura, brânzetrilor noștri și maeștrilor noștri care veghează asupra fiecărei roți din pivnițele Fort des Rousses. De asemenea, aparține tuturor echipelor noastre, care se dedică în fiecare zi menținerii în viață a Comté-ului nostru”, a reacționat Fromageries Arnaud pe contul lor de Instagram.

75 de premii pentru Franța

Franța părăsește cea de-a 38-a ediție a World Cheese Awards cu 75 de premii. Și o altă brânză franceză ocupă locul al doilea în campionat – la egalitate cu Gruyère Gourmino elvețiană – în spatele Comté JuraFlore, Ossau-Iraty de la marca Agour, produsă în Hélette (Pirineii Atlantici).