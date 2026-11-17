Deși Franța a coborât ușor în clasamentul celor mai mari consumatori de antibiotice din Europa în 2025, rezistența la antibiotice continuă să crească în țară.

Aceasta este o situație pe care autoritățile sanitare o consideră „îngrijorătoare”, notează AFP.

În medicina generală, prescripțiile de antibiotice au scăzut cu 13,9%, iar consumul cu 9,6% față de anul precedent. În unitățile sanitare, consumul a scăzut cu 4%.

În ciuda acestei „tendințe încurajatoare”, potrivit Santé publique France (SpF), Franța are 741 de prescripții de antibiotice la 1.000 de locuitori. Numărul este departe de cele 650 pe an, vizate de Strategia Națională de Prevenire a Infecțiilor și a Rezistenței la Antimicrobiene până în 2027.

„Nivelurile de consum rămân deosebit de ridicate în comparație cu vecinii săi europeni”, a subliniat dr. Rémi Lefrançois, șeful unității de supraveghere a rezistenței antimicrobiene de la SpF.

Țara, după ce a căzut de pe locul doi pe locul patru, „rămâne printre principalii consumatori”.

Creștere a prescripțiilor pentru antibiotice în sezonul rece

„În fiecare an, observăm o creștere a prescripțiilor de antibiotice la începutul iernii, când mai degrabă circulă virusuri: nu este nevoie să le folosim”, a precizat doctorul Marie-Anne Bouldouyre, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor întărește rezistența bacteriană. Bacteriile dezvoltă mecanisme de apărare pentru a neutraliza tratamentul.

Fără adoptarea unor măsuri, „pandemia silențioasă” a infecțiilor rezistente la antibiotice ar putea duce la până la 10 milioane de decese pe an până în 2050, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Deși afectează „ambele sexe și toate grupele de vârstă”, scăderea consumului în Franța până în 2025 este „mai pronunțată pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani și mai puțin pentru cei cu vârsta de 80 de ani și peste”, potrivit dr. Lefrançois.

Antibiotice prescrise mai mult pentru femei

Cu excepția celor peste 65 de ani, prescripțiile sunt însă „mai mari în rândul femeilor”, a specificat el, în special pentru tratarea infecțiilor ginecologice și ale tractului urinar, care apar „mai frecvent” decât la bărbați.

S-au înregistrat progrese în lupta împotriva rezistenței antimicrobiene, dar trebuie accelerate eforturile în prevenirea, diagnosticarea și utilizarea adecvată a antibioticelor, a declarat OMS luni.

„Infecțiile rezistente la medicamente ucid oameni de ani de zile fără ca noi să ne dăm seama pe deplin”, a subliniat Jean-Pierre Niemazi, directorul interimar al Departamentului de Rezistență Antimicrobiană, mai arată sursa citată.