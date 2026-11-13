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Cea mai frumoasă linie de tramvai din lume a fost inaugurată într-o țară europeană. Traseul traversează trei poduri spectaculoase

O nouă linie de tramvai, descrisă de autoritatea regională de transport drept „cea mai frumoasă din lume”, a fost inaugurată în Helsinki, capitala Finlandei. Traseul traversează trei poduri construite peste brațele Mării Baltice și face legătura între centrul orașului și cartierul insular Laajasalo, situat în estul capitalei.
Cea mai frumoasă linie de tramvai din lume a fost inaugurată într-o țară europeană. Traseul traversează trei poduri spectaculoase
Foto: Facebook/Helsingin kaupunki - Helsingfors stad - City of Helsinki
Cosmin Pirv
13 nov. 2026, 08:37, Life-Inedit
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Potrivit Railway Gazette, linia de tramvai Kruunusillat („Podurile Coroanei”) a fost deschisă la începutul lunii noiembrie. Aceasta traversează trei poduri noi, pe care circulația autovehiculelor este interzisă, fiind permis accesul tramvaielor, bicicliștilor și pietonilor. Podurile pot fi folosite și de vehiculele de urgență.

Printre destinațiile deservite de noua linie se numără Korkeasaari, unde se află Grădina Zoologică din Helsinki.

Proiectul a fost inclus în planul urbanistic general al orașului în 2002, iar în 2008 a fost aleasă soluția construirii unei legături cu tramvaiul. Consiliul Local din Helsinki a decis demararea proiectului în 2016, iar lucrările au început în octombrie 2021.

Investiția a depășit 400 de milioane de euro, iar deschiderea fusese programată inițial pentru 2027. Lucrările au fost însă finalizate înainte de termen.

Linia Crown Bridges este deservită de tramvaiele 11 și 12.

Dezvoltarea liniei de tramvai este legată și de extinderea zonei rezidențiale Laajasalo, unde populația este estimată să se dubleze aproximativ în urma construirii de noi locuințe. Numărul zilnic de călători este estimat să ajungă la 23.000 până în 2030 și la 37.000 până în 2040.

În România, un proiect de transport urban pe șine este pregătit la Oradea, unde autoritățile vor să construiască prima rețea de tram-tren din țară. Sistemul va permite vehiculelor să circule atât pe liniile de tramvai, cât și pe cele feroviare, iar rețeaua va avea 33,4 kilometri și legături spre aeroport și Băile Felix. [Citește și: Prima rețea de tram-tren din România prinde contur. Stadler vrea să livreze 14 vehicule.

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