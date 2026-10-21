O linie de tramvai care leagă două țări europene a fost extinsă cu 1,2 kilometri

Extinderea liniei de tramvai 17, care leagă Geneva de localități din Franța, a fost inaugurată la sfârșitul săptămânii trecute. Traseul a fost prelungit cu 1,2 kilometri și cu trei noi stații în orașul francez Annemasse, potrivit Le Dauphiné Libéré.

Călătoria de la punctul de frontieră Moillesulaz, dintre Elveția și Franța, până la noul capăt de linie durează aproximativ 12 minute.

Linia 17 este operată de Transporturile Publice Geneveze (TPG) și a trecut pentru prima dată frontiera franco-elvețiană în decembrie 2019.

Înainte de noua extindere, aceasta transporta aproximativ 11.000 de călători pe zi.

Proiectul urmărește îmbunătățirea transportului public în zona transfrontalieră și reducerea dependenței de mașinile personale. Noua extensie facilitează legăturile cu rețeaua locală de autobuze și cu centrul orașului Annemasse.

Autoritățile au prevăzut și amenajarea unui parcări de tip park-and-ride la noul capăt al liniei de tramvai, conform Consiliului Departamental Haute-Savoie.

În România, dezvoltarea transportului feroviar urban și metropolitan este avută în vedere și prin proiectul primei rețele de tram-tren din țară, de la Oradea, pentru care compania Stadler și-a exprimat interesul de a livra 14 vehicule.