Trei polițiști francezi, judecați pentru agresarea unui bărbat de culoare în timpul pandemiei COVID

Incidentul a avut loc la 21 noiembrie 2020, în fața studioului muzical al lui Zecler, din Paris. Polițiștii l-au oprit sub pretextul că nu purta masca obligatorie și că ar fi consumat cannabis. Ulterior, l-au împins în interiorul clădirii și l-au lovit în mod repetat, agresiunea fiind surprinsă de camerele de supraveghere ale studioului, scrie The Guardian.

Potrivit anchetei, bărbatul a primit aproximativ 30 de lovituri cu pumnii și bastoanele, în zona feței și a corpului, pe parcursul a cinci minute.

Raportul medical a evidențiat traumatisme cranio-faciale, răni la nivelul buzei și scalpului, precum și ruptura completă a tendonului bicepsului. Leziunile l-au împiedicat să își desfășoare activitatea profesională timp de 45 de zile.

Polițiștii riscă închisoarea până la 15 ani

Cei trei polițiști, identificați drept Aurélien B., în vârstă de 29 de ani, Pierre P., de 37 de ani, și Philippe T., sunt acuzați de violență intenționată în grup și falsificarea documentelor oficiale, după ce ar fi încercat să ascundă adevăratele circumstanțe ale intervenției. Aceștia riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.

În raportul întocmit după arestare, agenții au susținut că Zecler i-ar fi lovit și ar fi încercat să le smulgă un baston. Înregistrările video, făcute publice câteva zile mai târziu de platforma media franceză Loopsider, au contrazis însă această versiune.

„Nu înțeleg ura pe care am văzut-o în ochii lor”, a declarat Michel Zecler, care afirmă că încă suferă de coșmaruri în urma agresiunii. Acesta a precizat că are un implant de titan la brațul stâng, în urma rupturii tendonului.

Insulte rasiste la adresa bărbatului

Zecler susține și că polițiștii i-au adresat insulte rasiste. Ombudsmanul pentru drepturile omului din Franța a menționat că, potrivit declarațiilor a patru martori, în timpul agresiunii au fost folosite expresii rasiste. Acuzațiile de rasism nu au fost însă incluse în rechizitoriu, iar polițiștii le-au negat.

„Mă aștept ca acest proces să îi tragă la răspundere pe polițiști”, a afirmat Zecler într-un interviu acordat recent agenției AFP.

Cazul a reaprins dezbaterea privind rasismul și violența în cadrul poliției franceze. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că minoritățile etnice sunt tratate mai dur de către forțele de ordine, în timp ce autoritățile și sindicatele polițiștilor afirmă că astfel de incidente sunt cazuri izolate.

Brutalitatea polițienească a revenit în atenția publică și după moartea adolescentului Nahel Merzouk

Problema brutalității polițienești a revenit în atenția publică și după moartea adolescentului Nahel Merzouk, în vârstă de 17 ani, împușcat mortal de un polițist în apropiere de Paris, în iunie 2023. Imaginile surprinse în acel caz au contrazis, de asemenea, versiunea inițială prezentată de poliție și au declanșat proteste la nivel național.

Într-un alt caz, în 2024, trei polițiști au primit pedepse cu suspendare pentru rănirea gravă și ireversibilă a lui Théo Luhaka, un bărbat de culoare agresat în timpul unui control al poliției din 2017.

Potrivit unui raport publicat anul trecut de instituția franceză pentru apărarea drepturilor omului, tinerii percepuți ca fiind de origine arabă, africană sau nord-africană au o probabilitate de patru ori mai mare de a fi opriți de poliție decât restul populației. De asemenea, aceștia sunt de 12 ori mai expuși unor măsuri de control mai severe, inclusiv percheziții corporale.

Procesul lui Michel Zecler readuce astfel în prim-plan problema responsabilității poliției franceze și dificultatea victimelor de a obține dreptate în cazurile de violență comise de agenți ai statului.