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Primarul unei comune din Neamț, plasat sub control judiciar. Ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă

Primarul comunei Dămuc, din județul Neamț, a fost pus joi sub control judiciar pentru 60 de zile. Anton Covasan este cercetat de anchetatori pentru obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu.
Primarul unei comune din Neamț, plasat sub control judiciar. Ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă
Sursa foto: Facebook/ Primăria Dămuc
Coralia Frigea
05 nov. 2026, 14:43, Justiţie
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Anton Covasan, primarul comunei Dămuc din județul Neamț, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Anchetatorii îl cercetează pentru obținere ilegală de fonduri sub pretextul reparațiilor la un pod, dar și pentru abuz în serviciu.

Edilul localității din Neamț nu va avea voie să se deplaseze la sediul primăriei pe toată durata controlului judiciar și nici să își exercite funcția de primar sau de președinte al consiliului local.

Ce au anchetatorii la dosar

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a transmis că anchetatorii îl bănuiesc pe bărbat că ar fi beneficiat, în mod ilegal, de sume uriașe de la bugetul de stat.

„În vara anului 2020, inculpatul C.A., în calitate de primar al U.A.T. Comuna
Dămuc și președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dămuc, a folosit
înscrisuri în care au fost consemnate aspecte necorespunzătoare adevărului pentru a obține
suma de 822.340 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru refacerea
infrastructurii locale, ce a inclus, în mod nejustificat și nelegal, suma de 400.000 lei pentru
refacerea completă a unui pod și suma de 66.000 lei pentru repararea altui pod, cauzând
bugetului de stat o pagubă de 466.000 lei.”, a transmis parchetul.

Mai apoi, primarul comunei ar fi virat suma de bani primită de la Guvern direct în contul unei firme deținute de un alt inculpat în dosar, pe numele căreia înregistrase un contract de achiziție publică.

Ce „l-a dat de gol” pe primar

Anchetatorii au aflat că întelegerea de peste 800.000 de euro a fost făcută în lipsa unor autorizații de construire, iar primarul ar fi știut că documentele depuse de presupusa societate administrativă nu aveau semnăturile necesare demarării lucrărilor.

Mai mult, anchetatorii mai menționează că procedura de achizitie a fost fraudată și prin desemnarea unei investiții fictive, și anume repararea unui pod care nu suferise, de fapt, avarii.

„Prin aceste demersuri, inculpatul C.A. ar fi prejudiciat U.A.T. Comuna Dămuc
cu sumele de 398.300 lei cu TVA și 66.000 lei cu TVA.”, a mai transmis instituția judiciară.

Conform unor surse citate de G4Media, ar fi fost vorba despre un pod din localitatea Trei Fântâni, pentru care s-a obţinut suma de 400.000 de lei de la Fondul de intervenţie al Guvernului.

Anchetatorii au făcut și o serie de percheziții, marți, la domiciliile celor doi suspecți, unde ar fi identificat atât înscrisuri, cât și mijloace de probă.

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