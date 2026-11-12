Jazz din Japonia, Israel și SUA la ORA Jazz Festival din Oradea / Influențe de jazz cosmic și afrobit în același loc

Concertele vor avea loc la Filarmonica de Stat Oradea și la Sinagoga Neologă Sion.

În paralel, orașul va găzdui expoziția itinerantă ARHIVA GJF 30, un proiect care marchează trei decenii de existență ale Gărâna Jazz Festival.

Festivalul debutează joi, 12 noiembrie, de la ora 19:00, la Filarmonica de Stat Oradea, cu un concert special susținut de compozitoarea și violoncelista daneză Josefine Opsahl, alături de Orchestra Filarmonicii, sub bagheta dirijoarei Barbara Dragan.

Vineri – jazz maghiar și american

Programul reunește compoziții proprii ale artistei, în care sonoritatea orchestrală, violoncelul și elementele electronice construiesc un univers muzical aparte.

Vineri, publicul va putea descoperi două formule distincte.

Kristof Bacso Triad aduce pe scenă influențele jazzului maghiar contemporan, în timp ce New Jazz Underground, trio originar din New York, propune un concert cu improvizații libere și o energie specifică noii generații de muzicieni americani.

Sâmbătă – jazz cosmic și afrobit. Și un experiment cu duduk – instrument turcesc tradițional

Programul de sâmbătă continuă cu Liquid Saloon, un trio israelian care îmbină influențe funk, jazz cosmic și afrobeat, urmat de trompetistul japonez Takuya Kuroda, stabilit la New York, care va prezenta proiectul său „Everyday”.

Ultima zi a festivalului mută concertele la Sinagoga Neologă Sion, unde publicul va avea parte de două recitaluri solo.

Muzicianul norvegian Daniel Herskedal va explora posibilitățile sonore ale tubei, iar artistul turc Canberk Ulaş va aduce în prim-plan dudukul, instrument tradițional a cărui sonoritate se va împleti cu elemente electronice.

Expoziții și evenimente

Un eveniment special din programul acestei ediții este expoziția itinerantă ARHIVA GJF 30, organizată de Fundația Culturală Jazz Banat.

Deschisă între 12 și 22 noiembrie, în Pasajul Madach de pe Calea Republicii nr. 3, expoziția documentează istoria și identitatea Gărâna Jazz Festival prin afișe, fotografii, înregistrări video, caiete-program, publicații, obiecte și lucrări artistice.

Curatoriată de Andrei Becheru, aceasta poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00, cu acces gratuit.

O vizită specială, în prezența organizatorilor, este programată miercuri, 11 noiembrie, între orele 16:00 și 18:00.

Reducere la bilete pentru elevi și studenți

Biletele și abonamentele pentru concertele din 13 – 15 noiembrie sunt disponibile pe platforma Entertix.

Elevii și studenții beneficiază de o reducere de 30% pentru biletele cumpărate de la intrarea în sălile de spectacole, pe baza carnetului de elev sau student.

Pentru concertul inaugural, biletele din categoriile A și B s-au epuizat, iar la categoria C mai sunt disponibile câteva locuri, exclusiv online.

ORA Jazz Festival este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat, în parteneriat cu Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, Filarmonica de Stat Oradea și Oradea Heritage.

Programul complet și informațiile despre artiști pot fi consultate pe site-ul oficial, orajazzfestival.ro.