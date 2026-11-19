Oana Gheorghiu are rezerve față de promisiunile social-democraților.

„Am văzut doar enunțuri, am văzut doar cosmetizare, doar promisiuni, fără planuri concrete și fără asumări ale unor decizii care să aibă și consecințe, dacă ele nu se îndeplinesc”. Oana Gheorghiu cere Guvernului ”să dea un OUG, prin care să completeze legea, să vină cu sancțiuni”, spune Oana Gheorghiu la RFI.

PNL a acuzat PSD, după demiterea Guvernului Bolojan, că a blocat orice tentativă de reformă. Întrebată ce vor face liberalii, dacă PSD va propune Parlamentului reformarea instituțiilor și companiilor de stat, Oana Gheorghiu a răspuns: „Trebuie să facem tot ceea ce este bine pentru țară, nu să ne plătim, cumva, să ne răzbunăm pentru că PSD a făcut ce a făcut. Opoziție nu înseamnă că trebuie să faci Opoziție la orice propunere, chiar dacă e bună sau nu e bună”.

Ea precizează că PNL nu va sabota măsurile sănătoase propuse de Guvern

„Orice inițiativă pe care o va avea PSD sau un alt partid, care aduce bunăstare, va fi susținută de PNL (…). Noi nu suntem aici să sabotăm măsuri sănătoase. Noi suntem aici să le susținem, dar să susținem acele măsuri care într-adevăr fac lucrurile până la capăt, nu doar cosmetizează. Până în acest moment, am văzut doar enunțuri, am văzut doar cosmetizare, am văzut doar promisiuni, fără planuri concrete și fără asumări ale unor decizii care să aibă și consecințe, dacă ele nu se îndeplinesc”, a mai spus fostul vicepremier.

„PSD face doar enunțuri și atât”

Guvernul vrea să-şi asume răspunderea până pe 15 martie pe proiectele privind restructurarea companiilor de stat şi reorganizarea administrativă. Oana Gheorghiu comentează anunțul PSD.

„Fără un plan în spate, rămâne doar un anunț și nimic mai mult. Nu am văzut un plan concret. Eu mă așteptam că după atâtea luni în care s-a lucrat la a fi dat jos Guvernul Bolojan, PSD a și pregătit ceva foarte concret, vine, intră și face lucruri. Din păcate, am văzut doar din nou și din nou enunțuri și atât”, a spus Gheorghiu.

Fostul vicepremier crede că „dacă domnul Neacșu vrea cu adevărat să facă reformă, cu adevărat să taie în carne vie în companiile de stat, domnul Neacșu are puterea să facă asta. Vom vedea și dacă vrea și dacă PSD vrea cu adevărat, că și domnul Neacșu trebuie să răspundă deciziilor partidului, să se conformeze acestora”.

Oana Gheorghiu cere PSD să nu piardă timpul: „Domnul Neacșu, în ceea ce privește companiile de stat, acolo unde deja am lucrat și știu bine cam despre ce este vorba, a anunțat exact planul pe care l-am implementat noi atunci când am venit în Guvern, exact acel plan, domnul Neacșu și-a propus să-l reia, să facă un comitet, analize și să ia decizii abia în martie. Toate aceste lucruri sunt deja făcute, i le-am transmis și domnului Neacșu, pentru că mi le-a solicitat după ce am făcut o postare pe Facebook și m-aș bucura să le folosească. Ar fi păcat pentru România să piardă încă jumătate de an, să facă lucruri pe care deja le-am făcut”.

Sancțiuni pentru lipsa de acțiune

Fostul vicepremier solicită Guvernului Luca Niculescu să dea o OUG care să vină cu sancțiuni pentru ministerele care nu-și fac treaba.

„În ceea ce privește legislația, ea există, atât cu privire la companiile de stat, cât și cu privire la instituțiile publice care pot fi restructurate. Ce lipsește din această legislație și eu cred că lipsește cu bună știință, consecințele neaplicării ei. Deci avem o lege, legea 48/2025, care ne spune ce facem cu companiile în diferite situații, dacă sunt pe pierdere, dacă nu-și mai îndeplinesc obiectivul de activitate pentru care au fost create, dacă au sub cinci angajați, sunt mai multe criterii și ne spune ce facem cu ele. Ce lipsește din această lege este ce se întâmplă dacă ministerul, care e autoritatea tutelară a acelei companii, nu pune în aplicare legea. Neexistând aceste consecințe, la nivelul Guvernului nu a existat nici un instrument prin care să obligi ministerul să aplice legea. Deci ce cred că ar trebui să facă în acest moment Guvernul Luca Niculescu ar fi să dea un OUG, prin care să completeze această lege, să vină cu sancțiuni, cu termene clare (…). E ca și cum aș spune că e interzis să treceți pe roșu la semafor, dar am uitat să pun în lege și că vi se ia permisul. Și atunci, care e reacția? Toată lumea o să treacă pe roșu la semafor”.