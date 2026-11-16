Niculescu, anunț despre comasarea comunelor: Este un lucru care trebuie făcut. Ce termen a avansat premierul

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire de peste două ore cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, la care au participat mai mulți membri ai Guvernului.

„Am avut o discuție foarte bună, foarte consistentă. (…) Am luat și câteva decizii. Vom face un grup de lucru, de exemplu, pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice, pentru că sunt chestiuni unde pot fi făcute progrese concrete”, a declarat premierul.

Întrebat dacă își va asuma răspunderea pentru reforma administrației și comasarea comunelor, Niculescu a spus că Guvernul va decide după ce vor fi analizate propunerile.

„Există două tipuri, adică există comasarea voluntară, care va fi făcută până în luna martie și, după aceea, vom analiza și vom vedea care este cea mai bună soluție. Dar este un lucru care trebuie făcut. Reorganizarea teritorial-administrativă trebuie făcută”, a afirmat premierul.

Acesta a fost întrebat și despre propunerea PSD privind comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, însă nu a confirmat că Guvernul va adopta această variantă.

Ce spune Niculescu despre reorganizarea județelor

În ceea ce privește propunerea PSD de reorganizare a județelor, inclusiv varianta reducerii numărului acestora la 15, premierul a precizat că nu există, în acest moment, o decizie în acest sens.

La rândul său, Olguța Vasilescu a explicat că discuțiile privind reorganizarea teritorială trebuie purtate cu toate structurile asociative ale administrației locale.

Primarul Craiovei a prezentat și o opinie personală privind criteriile care ar trebui să stea la baza unei eventuale regionalizări. Aceasta consideră că absorbția fondurilor europene ar trebui să fie unul dintre principalele obiective.

Vasilescu a dat exemplul unui proiect de aducțiune de apă inaugurat la Craiova, care a durat 13 ani, dintre care șapte ani au fost dedicați procedurilor birocratice, deoarece proiectul implica două județe.

„Dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuție pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri”, a afirmat aceasta, precizând că este vorba despre o opinie personală.

Premierul a mai spus că întâlnirea cu reprezentanții municipiilor a fost o ocazie de a discuta probleme concrete ale administrației locale și centrale, inclusiv cele legate de achizițiile publice și de colaborarea dintre cele două niveluri administrative.