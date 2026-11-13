Nicușor Dan participă la primul summit european dedicat exclusiv inteligenței artificiale. Ce va cere președintele

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea informală a Consiliul European este programtă vineri de la ora 12.00 la The Convention Centre Dublin din Irlanda.

„Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI)”, arată sursa citată.

Discuțiile liderilor europeni vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, și cu laureatul premiului Nobel Geoffrey Hinton.

Nicușor Dan va susține dezvoltarea parteneriatelor cu Statele Unite, Canada și Japonia, precum și mobilizarea capitalului public și privat pentru extinderea utilizării inteligenței artificiale în industrie și administrațiile publice.

„Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Președintele va atrage atenția și asupra implicațiilor AI asupra societății și pieței muncii, dar și asupra riscurilor de securitate, în condițiile în care atacurile cibernetice bazate pe inteligență artificială afectează inclusiv România.

„Actorii maligni folosesc inteligența artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, țara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acțiuni. În condițiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democrațiilor, Președintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislației europene și dezvoltarea cooperării cu partenerii internaționali pentru a asigura utilizarea în siguranță a AI la nivel global”, se mai spune în comunicat.

Președintele Nicușor Dan a participat joi, la Dublin, la Summitul Comunității Politice Europene, unde a discutat cu liderii europeni despre securitatea continentului. El a avut și o întrevedere bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz, pe agenda căreia s-au aflat viitorul buget al UE și parcursul european al Republicii Moldova.