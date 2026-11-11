Prima pagină » Social » Internetul a ajuns să fie dominat de boți: 53% din trafic nu mai provine de la oameni. Ce este „Teoria internetului mort”

Internetul a ajuns să fie dominat de boți: 53% din trafic nu mai provine de la oameni. Ce este „Teoria internetului mort”

Mai mult de jumătate din traficul de pe internet este generat de programe automate, nu de utilizatori umani. O statistică publicată în 2026 readuce în atenție o teorie controversată, potrivit căreia spațiul online este tot mai mult populat de boți și conținut creat de inteligența artificială.
Internetul a ajuns să fie dominat de boți: 53% din trafic nu mai provine de la oameni. Ce este „Teoria internetului mort”
Sursa foto: Youtube/ BaseIn Dev and Money
Victor Dan Stephanovici
11 nov. 2026, 07:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comentarii care par scrise după același model, imagini artificiale și conversații cu interlocutori a căror identitate este greu de verificat. Pentru mulți utilizatori, internetul începe să pară un loc în care devine tot mai dificil să deosebești oamenii de programele automate, arată Engadget. Fenomenul este asociat cu „Dead Internet Theory”, cunoscută drept „Teoria internetului mort”.

Boții generează deja 53% din traficul web

Potrivit raportului Thales Bad Bot Report 2026, traficul automatizat a reprezentat 53% din totalul traficului web analizat pentru anul 2025, față de 51% în anul precedent. Activitatea atribuită utilizatorilor umani a coborât astfel la 47%. Raportul arată că 40% din traficul total a fost generat de boți considerați malițioși, utilizați inclusiv pentru atacuri informatice, fraudă sau exploatarea vulnerabilităților unor servicii online.

Nu orice bot este însă periculos. Motoarele de căutare folosesc programe automate pentru indexarea paginilor, iar numeroase servicii digitale depind de astfel de instrumente. De asemenea, cifra de 53% nu înseamnă că majoritatea postărilor de pe rețelele sociale sunt scrise de AI. Studiul măsoară traficul, nu autorii conținutului publicat.

Ce spune „Teoria internetului mort”

Ideea a circulat pe forumurile online încă din anii 2010 și a devenit cunoscută în 2021, după o postare pe comunitatea Agora Road. Autorul susținea că internetul devenise un spațiu artificial, în care interacțiunile autentice erau înlocuite treptat de activitate automatizată. În versiunea sa radicală, teoria afirmă că internetul ar fi „murit” în jurul anului 2016, când boții și algoritmii ar fi început să domine experiența utilizatorilor.

Nu există dovezi că internetul ar fi fost înlocuit printr-o operațiune coordonată sau că oamenii ar fi devenit o minoritate printre autorii întregului conținut online. Există însă o schimbare reală: instrumentele AI pot produce astăzi texte, fotografii, videoclipuri și comentarii într-un ritm imposibil pentru un utilizator obișnuit.

Când inteligența artificială vorbește cu altă inteligență artificială

Engadget descrie și un fenomen tot mai întâlnit: interacțiunile dintre sisteme automate, în care oamenii participă din ce în ce mai puțin. Un exemplu apare în educație. Un student poate folosi AI pentru redactarea unei lucrări, iar profesorul poate apela la un alt sistem automat pentru evaluarea acesteia.

Situații asemănătoare există pe piața muncii. Candidații folosesc chatboți pentru redactarea CV-urilor și scrisorilor de intenție, în timp ce angajatorii utilizează programe care analizează și filtrează aplicațiile. În ambele cazuri, o parte a comunicării ajunge să se desfășoare între două sisteme informatice. Problema nu este doar că textele devin mai asemănătoare, ci și că poate fi tot mai greu de identificat cât dintr-un mesaj reflectă experiența sau opinia reală a unei persoane.

Aproape jumătate dintre americani folosesc chatboți AI

Un studiu Pew Research Center, realizat în februarie 2026, arată cât de rapid au intrat aceste instrumente în viața de zi cu zi. În 2024, 33% dintre adulții americani declarau că au utilizat chatboți precum ChatGPT, Gemini sau Copilot. În 2026, proporția a ajuns la 49%. Aproximativ 24% dintre respondenți folosesc asemenea instrumente zilnic. Creșterea utilizării AI nu înseamnă automat dispariția interacțiunilor umane, dar arată cât de mult s-a schimbat modul în care oamenii caută informații, lucrează și comunică.

Chatboții AI sunt folosiți în prezent de aproape jumătate dintre americani. Imagine ilustrativă. Foto: Philip Dulian/dpa

De ce ar trebui să ne îngrijoreze fenomenul

Una dintre cele mai importante probleme este răspândirea dezinformării. Conturile automate pot distribui masiv afirmații false, pot amplifica artificial anumite mesaje sau pot crea impresia că o opinie este susținută de un număr mare de persoane. Imaginile și videoclipurile generate de AI complică verificarea informațiilor, mai ales atunci când sunt prezentate drept înregistrări autentice.

În paralel, crește interesul pentru instrumentele care încearcă să identifice materialele produse artificial. Totuși, asemenea sisteme pot greși, iar rezultatele lor nu constituie singure o dovadă sigură. Pentru utilizatori, verificarea sursei, identificarea autorului și compararea informațiilor cu publicații credibile devin tot mai importante.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției
Gandul
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cristian Pîrvulescu, despre conferința lui Nicușor Dan: „Concret la întrebările pe care și le-a pus singur, evaziv și neplăcut surprins de întrebările unor jurnaliști”
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor