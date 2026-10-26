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Unul din trei tineri folosește inteligența artificială pentru informații despre droguri și alcool. Ce întrebări pun și de ce sunt îngrijorați cercetătorii

Aproape unul din trei tineri americani a folosit ChatGPT sau alte instrumente de inteligență artificială pentru a căuta informații despre droguri și alcool, potrivit unui nou studiu.
Unul din trei tineri folosește inteligența artificială pentru informații despre droguri și alcool. Ce întrebări pun și de ce sunt îngrijorați cercetătorii
Sursa foto: Robin Utrecht/BACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
26 oct. 2026, 13:25, Social
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Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea Rutgers din Statele Unite, a inclus 995 de persoane cu vârste între 18 și 29 de ani. Datele au fost publicate în revista științifică JMIR Formative Research, scrie Euronews. Potrivit cercetării, 32,3% dintre participanți au utilizat instrumente precum ChatGPT, Google Gemini sau Meta AI pentru a obține informații despre consumul de substanțe.

Ce îi întreabă tinerii pe chatboții AI despre droguri și alcool

Aproximativ 93% dintre cei care au apelat la inteligența artificială pentru astfel de informații au vrut să afle mai multe despre riscurile și consecințele consumului. În jur de jumătate au căutat informații despre anumite substanțe, inclusiv date despre dozaje.

Alți 35% au folosit chatboturile pentru întrebări legate de tulburările asociate consumului de substanțe, precum dependența. Pentru unii utilizatori, aceste instrumente au devenit o sursă frecventă de informare. Aproape jumătate dintre cei care au folosit AI în acest scop au declarat că o fac cel puțin lunar. Aproximativ 12% apelează săptămânal la chatboți, iar 4% zilnic sau aproape zilnic.

Tinerii au încredere în răspunsurile AI, deși acestea pot conține erori

Participanții au acordat răspunsurilor AI despre droguri și alcool un scor mediu de încredere de 3,66 din 5, comparativ cu 3,51 pentru utilizarea generală a acestor instrumente. Mireia Triguero Roura, cercetătoare la Universitatea Rutgers și autoarea principală a studiului, avertizează că informațiile incorecte pot favoriza decizii riscante privind consumul de substanțe.

Generațiile tinere au tot mai multă încredere în răspunsurile oferite de AI. Imagine ilustrativă. Sursa foto: Pexels

Riscul este important în cazul tinerilor adulți, o categorie de vârstă vulnerabilă la consecințele consumului de droguri și alcool. Totuși, studiul nu a evaluat direct corectitudinea răspunsurilor oferite de chatboturi și nici nu a demonstrat că utilizarea lor a provocat comportamente periculoase.

AI-ul nu a înlocuit Google. Cercetătorii au descoperit și diferențe între utilizatori

Aproximativ 93% dintre participanții care au căutat informații despre substanțe prin AI au folosit și Google în același scop. Această proporție sugerează că chatboturile completează metodele tradiționale de căutare online, fără să le înlocuiască neapărat. Cercetarea a identificat și diferențe între grupurile de participanți. După ajustarea statistică pentru alți factori, bărbații au avut șanse de aproximativ două ori mai mari decât femeile să raporteze utilizarea AI pentru informații despre substanțe.

Cercetătorii au constatat și o probabilitate mai mare de utilizare în rândul respondenților de culoare, comparativ cu cei albi. Autorii consideră că diferențele ar putea fi influențate de accesul la serviciile medicale, teama de stigmatizare sau încrederea în sursele de informare.

Sondajul a fost realizat online, în aprilie 2026, în rândul tinerilor din Statele Unite. Rezultatele nu pot fi extinse automat la tinerii din Europa sau România. Cercetătorii intenționează să analizeze în continuare acuratețea răspunsurilor generate de AI și modul în care acestea influențează deciziile privind consumul de alcool și droguri.

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