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Imagini virale cu jandarmi care îngenunchează în fața protestatarilor, dezmințite de Jandarmeria Română

Jandarmeria Română a avertizat vineri cu privire la mai multe imagini false în care apar jandarmi în genunchi în fața mai multor protestatari. Autoritățile anunță că acest lucru nu s-a întâmplat nici la protestul de azi de la Curtea de Apel București, nici la alt eveniment.
Imagini virale cu jandarmi care îngenunchează în fața protestatarilor, dezmințite de Jandarmeria Română
Sursa foto: Facebook / Jandarmeria Română
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 16:44, Social
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Potrivit Jandarmeriei Române, mai multe imagini s-au viralizat pe rețelele sociale, în care apar mai multe persoane îmbrăcate într-o ținută care imită uniforma de jandarmerie și care sunt prezentate în timp ce îngenunchează în fața unei mulțimi.

Autoritățile au transmis pe Facebook că aceste imagini sunt false, iar o astfel de acțiune nu a avut loc nici la protestul de azi de la Curtea de Apel București, nici la alt eveniment.

Imaginile ar fi generate de inteligența artificială și sunt asociate în mod eronat cu adunarea publică care s-a desfășurat astăzi în fața Curții de Apel București.

Mai mult, Jandarmeria Română precizează că imaginile au scopul de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică.

Autoritățile transmit utilizatorilor să fie prudenți în privința unor astfel de materiale false și să le semnaleze de urgență atunci când apar.

De asemenea, transmite utilizatorilor să verifice întotdeauna informațiile din surse oficiale și să evite răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare.

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