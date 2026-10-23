Călin Georgescu rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Curții de Apel București, după un complet de divergență

Fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne astfel în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde se află din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi participat la o fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Decizia Curții de Apel București desființează hotărârea din 13 octombrie a Tribunalului București, prin care fusese dispusă înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Judecătorii nu au ajuns inițial la un acord

Hotărârea a fost luată de un complet de divergență, după ce judecătorii Cristian Dumitru și Daniela Maria Manolache au avut opinii diferite asupra contestației formulate de procurorii DIICOT.

A fost necesară cooptarea unui al treilea magistrat, astfel încât soluția să poată fi pronunțată cu majoritate de voturi.

Este pentru a doua oară când situația juridică a fostului candidat la prezidențiale ajunge să fie tranșată de un complet de divergență.

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a lui Georgescu, după ce Tribunalul București respinsese inițial solicitarea procurorilor și dispusese controlul judiciar.

Tribunalul București decisese arest la domiciliu

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu, de la Tribunalul București, a admis cererea fostului candidat de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Magistratul a invocat circumstanțele personale ale inculpatului, între care lipsa antecedentelor penale, existența unui domiciliu stabil și faptul că acesta respectase anterior obligațiile impuse prin controlul judiciar.

Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea, susținând necesitatea menținerii măsurii arestării preventive.

Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar DIICOT care vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost convins să vireze bani drept garanție pentru obținerea unei linii de credit necesare unor tranzacții cu metale prețioase.

În dosar apare și numele omului de afaceri Ionel Rusen, despre care anchetatorii susțin că ar fi avut un rol în operațiunile cercetate.

Creditul promis nu ar fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

UPDATE: Judecătorii nu au ajuns la un acord. Se formează complet de divergență

Curtea de Apel București intră în complet de divergență după ce președintele completului, judecătorul Cristian Dumitru, și colega sa, judecătoarea Mara Daniela Manolache, nu au ajuns la un acord privind soluția care trebuie pronunțată în cazul lui Călin Georgescu.

Magistrații au analizat contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

În aceste condiții, cauza urmează să fie soluționată de un complet de divergență, format din trei judecători, prin cooptarea unui al treilea magistrat.

Completul de divergență este constituit atunci când cei doi judecători nu reușesc să ajungă la o soluție comună. Cel de-al treilea magistrat va participa la deliberări, iar hotărârea va fi luată cu majoritate de voturi.

UPDATE: Călin Georgescu a plecat de la Curtea de Apel București

Călin Georgescu a părăsit Curtea de Apel București cu o autoutilitară a Poliției.

Sursa video: MEDIAFAX

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale scandau „Domnule Georgescu, fiți tare!”, în momentul în care acesta a plecat de la Curtea de Apel București.

Știre inițială:

O autoutilitară a Poliției, folosită pentru transportul persoanelor aflate în custodia autorităților, a ajuns vineri dimineață la Curtea de Apel București.

Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 9:00. Decizia pe care o vor lua magistrații este definitivă în privința măsurii preventive contestate.

Tribunalul București a decis arest la domiciliu, dar DIICOT a contestat hotărârea

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Procurorii DIICOT au contestat însă decizia, astfel că fostul candidat la prezidențiale a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei până la soluționarea contestației.

Dacă judecătorii Curții de Apel București resping contestația procurorilor, Georgescu va putea părăsi Arestul Central, urmând să fie plasat în arest la domiciliu. În schimb, dacă instanța admite contestația și desființează soluția Tribunalului, acesta poate rămâne în arest preventiv.

De ce a fost arestat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.

Inițial, pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat soluția, iar pe 29 septembrie Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu, audiat și într-un nou dosar DIICOT

Prezentarea de vineri la Curtea de Apel București vine la două zile după ce fostul candidat la prezidențiale a fost audiat de procurorii DIICOT într-un alt dosar penal.

Miercuri, 21 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții într-o cauză privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentative de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, suspiciunile vizează încercarea de identificare și compromitere a unor dispozitive tehnice utilizate de organele judiciare.

Acest dosar este separat de cauza în care Georgescu este cercetat pentru presupusa fraudă de peste un milion de euro.