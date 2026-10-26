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Securitatea datelor: De ce a interzis Guvernul suedez accesul la ChatGPT și Claude de pe PC-urile de serviciu

Angajații Cancelariei Guvernului suedez nu mai pot accesa, de luni, 26 octombrie, ChatGPT și Claude de pe calculatoarele de serviciu. Funcționarii sunt îndrumați spre instrumentele aprobate, printre care Copilot, asistentul AI al Microsoft.
Securitatea datelor: De ce a interzis Guvernul suedez accesul la ChatGPT și Claude de pe PC-urile de serviciu
Andreea Tobias
26 oct. 2026, 11:25, Știri externe
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Folosirea serviciilor de inteligență artificială fără contract poate avea „consecințe pentru securitatea informațiilor noastre”, a scris directorul pentru digitalizare, Mikael Wettercrantz, conform Sveriges Radio.

El a refuzat un interviu cu Ekot, postul de știri al radioului public. Cancelaria Guvernului (Regeringskansliet) cuprinde biroul premierului și ministerele.

Ce se schimbă pentru funcționari

Într-un e-mail trimis televiziunii publice SVT, instituția a precizat că doar versiunile din browser ale celor două servicii vor fi blocate. Unii angajați vor putea folosi în continuare modelele ChatGPT și Claude printr-o platformă internă pentru asistenți AI, numită Intric. Serviciul de presă nu a spus câți angajați au acest acces.

În paralel, după o analiză internă, instituția a întărit securitatea Copilot, dar nu a vrut să dea detalii, invocând motive de securitate. Folosirea aplicației chinezești DeepSeek fusese deja restricționată.

Alte instituții au luat aceeași decizie

Cancelaria Guvernului nu e singura care a blocat aceste servicii. Agenția fiscală (Skatteverket) și Agenția pentru instituțiile de îngrijire specială (SiS), care administrează centre pentru tineri și pentru tratarea dependențelor, au introdus deja restricții similare. Autoritatea de executare silită (Kronofogden) analizează și ea măsura.

La Administrația suedeză a transporturilor, auditul intern a descoperit la începutul anului că angajații foloseau pe scară largă, și riscant, aproximativ zece servicii AI diferite. „Am văzut mai multe exemple de utilizare problematică a serviciilor AI deschise. Exemplele privesc atât caracterul sensibil al informațiilor introduse, cât și modul în care au fost gestionate răspunsurile generate de AI”, au scris auditorii.

Parlamentul European a mers și mai departe: în februarie a dezactivat funcțiile AI de pe toate dispozitivele de serviciu, inclusiv ChatGPT, Claude și Copilot.

Suedia blochează ChatGPT și Claude pentru funcționarii guvernamentali. Ce asistent AI au voie să folosească

Măsura vizează doar calculatoarele de serviciu ale unor instituții, nu și cetățenii sau companiile din Suedia. Subiectul folosirii AI la vârful guvernului a mai stârnit discuții: premierul Ulf Kristersson a fost criticat după ce a declarat că folosește destul de des astfel de instrumente în munca sa.

Microsoft a integrat modelele Claude în Copilot la începutul lui 2026. În Uniunea Europeană, acestea sunt dezactivate implicit și trebuie pornite de administratori. Guvernul suedez nu a confirmat dacă le-a activat în versiunea sa de Copilot.

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