Nicușor Dan critică noile condiții impuse de Rusia Ucrainei: „Apartenența la NATO nu privește Rusia”

Nicușor Dan a criticat dur Rusia pentru ultimele condiții impuse Ucrainei. Președintele Putin ar lua în calcul să încheie un acord cu Ucraina, dacă țara atacată nu intra în nicio alianță militară.

„Este o condiție de la sine înțeleasă atât a țărilor europene cât și a NATO că nu se repune în discuție avansul sau, în fine, apartenența la NATO, dispunerea de echipamente. Nu este o chestiune care să privească Rusia”, a declarat Nicușor Dan, de la Dublin, unde participă la summit-ul

În schimb, față de condițiile impuse anterior de președintele Rusiei, acesta nu ar avea o problemă dacă Ucraina ar intra în UE.

Nicușor Dan: Rusia nu vrea să negocieze

Șeful statului mai spune că nu se așteaptă la o încetare a focului în această iarnă. Mai mult, despre negocierile de pace de la Abu Dhabi, Nicușor Dan susține că nu se vor concretiza într-o soluție pentru oprirea războiului, întrucât Rusia nu ar vrea să negocieze.

„Din păcate, nu suntem foarte departe cu aceste discuții. Așa cum am spus de mai multe ori, Rusia nu vrea de fapt să negocieze. E bine că există discuții, dar în momentul acesta, cel puțin iarna asta, estimarea mea este că nu se va întâmpla nimic la negocieri”, a mai explicat Nicușor Dan.

Cum decurg negocierile de la Abu Dhabi