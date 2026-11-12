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Nicușor Dan critică noile condiții impuse de Rusia Ucrainei: „Apartenența la NATO nu privește Rusia”

Nicușor Dan intervine și critică noile măsuri impuse de Rusia Ucrainei, pentru un posibil armistițiu. Putin a transmis că Ucraina ar putea să intre în UE, dar nu trebuie să facă parte din nicio alianță militară.
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Coralia Frigea
12 nov. 2026, 21:41, Politic
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Nicușor Dan a criticat dur Rusia pentru ultimele condiții impuse Ucrainei. Președintele Putin ar lua în calcul să încheie un acord cu Ucraina, dacă țara atacată nu intra în nicio alianță militară.

„Este o condiție de la sine înțeleasă atât a țărilor europene cât și a NATO că nu se repune în discuție avansul sau, în fine, apartenența la NATO, dispunerea de echipamente. Nu este o chestiune care să privească Rusia”, a declarat Nicușor Dan, de la Dublin, unde participă la summit-ul

În schimb, față de condițiile impuse anterior de președintele Rusiei, acesta nu ar avea o problemă dacă Ucraina ar intra în UE.

Nicușor Dan: Rusia nu vrea să negocieze

Șeful statului mai spune că nu se așteaptă la o încetare a focului în această iarnă. Mai mult, despre negocierile de pace de la Abu Dhabi, Nicușor Dan susține că nu se vor concretiza într-o soluție pentru oprirea războiului, întrucât Rusia nu ar vrea să negocieze.

„Din păcate, nu suntem foarte departe cu aceste discuții. Așa cum am spus de mai multe ori, Rusia nu vrea de fapt să negocieze. E bine că există discuții, dar în momentul acesta, cel puțin iarna asta, estimarea mea este că nu se va întâmpla nimic la negocieri”, a mai explicat Nicușor Dan.

Cum decurg negocierile de la Abu Dhabi

Moscova insistă ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas, inclusiv la zonele pe care armata rusă nu le controlează. Kievul respinge această condiție. În lipsa unui compromis teritorial, mediatorii americani încearcă să avanseze discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării după război.

Deși Donald Trump și-a exprimat public optimismul în privința negocierilor, niciuna dintre părți nu a anunțat concesii majore. Miercuri, un diplomat rus de rang înalt a declarat că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele NATO, în cadrul unei noi arhitecturi de securitate europene. Mai mulți lideri europeni se opun însă discutării viitorului sistem de securitate al continentului înaintea unor progrese concrete în Ucraina, inclusiv încheierea unui armistițiu.

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