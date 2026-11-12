Când încep lucrările la hub-ul de securitate de la Marea Neagră și când va deveni operațional. Anunțul ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a vorbit joi seară la Digi24 despre proiectul hub-ului de securitate de la Marea Neagră, pentru care Uniunea Europeană a anunțat o finanțare de 60 de milioane de euro.

Potrivit ministrului, 50 de milioane de euro vor fi alocate pentru hub, iar alte 10 milioane de euro vor fi folosite pentru intervenții în regiune.

Acesta a spus că proiectul este important pentru NATO și pentru Uniunea Europeană, având în vedere situația legată de securitatea Mării Negre.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit recent, în cadrul vizitei sale în România, despre acest hub și despre sprijinul financiar pe care îl va primi.

„Marea Neagră astăzi este un subiect și la NATO, și la Bruxelles. Ați văzut că a venit și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbind despre hub-ul de securitate, care este un proiect al Uniunii Europene. Și au făcut un anunț de 50 de milioane de euro care vor veni pentru hub, încă 10 milioane de euro pentru intervenții în Marea Neagră”, a declarat ministrul Apărării la Digi24.

Întrebat cum va funcționa proiectul, Radu Oprea a precizat că vor exista centre de comandă la Constanța și la Varna, în Bulgaria.

În România, Ministerul Afacerilor Interne va coordona activitatea, prin Garda de Coastă, fiindcă operațiunile vizează în special zona economică, unde Ministerul Apărării nu are competențe.

Armata va oferi sprijin instituțiilor responsabile de supravegherea și intervențiile din această zonă. În Bulgaria, responsabilitățile vor reveni Ministerului Transporturilor, prin autoritatea navală.

„La Constanța și la Varna. La Constanța, Ministerul Afacerilor Interne este titular pentru că ne adresăm în special în zona economică. Și acolo, Ministerul Apărării Naționale nu are competențe, nu avem competențe în apele teritoriale. Ministerul Afacerilor Interne este, prin Garda de Coastă, prezent în această zonă. Noi venim cu sprijin, cu sprijin-suport și suport Ministerul Apărării Naționale. La fel se întâmplă și în Bulgaria. Acolo, Ministerul Transporturilor este cel care, prin autoritatea navală, are competență în zonă. Avem două centre, avem comandă împreună, avem o supraveghere mai bună, avem schimbul de informații mult mai bun. Vor veni și echipamente care să permită să avem această supraveghere mult mai bună”, a explicat Radu Oprea.

Întrebat când va deveni operațional hub-ul, ministrul a spus că „dacă avem și finanțare, lucrurile încep de anul acesta”.

„Deja se lucrează. Centrul de comandă cred că are o perioadă de câteva luni de zile pentru a fi gata cel din România. O să înceapă și avem aceste echipamente noi care vor sosi în timpul de livrare”, a declarat ministrul Apărării.