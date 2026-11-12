Liviu-Marius Harosa, decorat post-mortem de Nicușor Dan: El a fost liderul juridic al mişcării civice Roşia Montană

De la summitul de la Dublin, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi seara, într-o conferință de presă, faptul că a semnat decretul de decorare post-mortem a profesorului și avocatului Liviu-Marius Harosa, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

„În opinia mea, mișcarea civică Roșia Montană este una din cele mai importante manifestări civice după 1989, iar Marius Harosa a fost liderul juridic al acestei mișcări. Au fost câteva zeci de litigii, toate câștigate de diferite asociații…el nu a fost singurul jurist al acestei cauze, dar a fost juristul principal. În zeci de cauze a reprezentat interesul public pro bono și este remarcabil ce a făcut. Inclusiv a ajutat statul român în litigiul de arbitraj în are compania dezvoltatoare voia să ceară despăgubiri de la statul român și a pierdut”, a relatat Nicușor Dan.

Decorarea sa vine după ce Harosa a murit pe 10 noiembrie, la vârsta de 52 de ani.

„În semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru întreaga sa activitate pusă în slujba cercetării, promovării și apărării drepturilor și libertăților cetățenești, impunându-se ca un model de implicare a societății civile în scopul protejării patrimoniului național și a intereselor strategice ale României, Președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler domnului avocat conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa”, a transmis miercuri Administrația Prezidențială.