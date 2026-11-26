Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu are nicio obligație să accepte oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, propusă de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Ukrainska Pravda.

Peskov a susținut că Rusia trebuie să își protejeze interesele naționale și a afirmat că formularea unor astfel de condiții face dificilă asumarea unui rol de mediator sau de participant la negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

„Rusia nu are nicio obligație să facă nimic. Rusia trebuie să își protejeze interesele naționale. Desigur, în fața unor astfel de ultimatumuri, este foarte dificil să aspiri la rolul de mediator sau de participant la negocierile pentru soluționarea conflictului. Acest lucru demonstrează încă o dată că îngrijorările noastre cu privire la capacitatea europenilor de a adopta o poziție constructivă și de a contribui la procesul de pace sunt justificate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, într-un comentariu pentru publicația rusă Vesti.

Declarațiile lui Peskov vin după ce Ursula von der Leyen a afirmat că acceptarea de către Rusia a unui armistițiu privind infrastructura energetică pe timpul iernii, precum și a unei încetări a focului care să permită exportul în siguranță al alimentelor prin Marea Neagră, ar demonstra seriozitatea intențiilor Moscovei în negocierile privind Ucraina.