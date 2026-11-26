Potrivit Reuters, nivelul înregistrat este cel mai scăzut din 1997 și se apropie de obiectivul urmărit de mai multe guverne britanice în ultimele decenii. În 2010, fostul premier conservator David Cameron promitea reducerea migrației nete la „zeci de mii” de persoane anual, însă nu a reușit să atingă această țintă.

Față de nivelul record de aproape un milion de persoane înregistrat în 2023, migrația netă în Marea Britanie s-a redus cu aproximativ 90%.

Migrația netă în Marea Britanie, în scădere după înăsprirea regulilor pentru vize

Reducerea numărului de persoane care ajung în Marea Britanie este rezultatul unor măsuri adoptate de guvernele succesive pentru limitarea imigrației. Printre acestea se numără restricțiile privind acordarea vizelor de muncă, interdicțiile pentru anumite categorii de lucrători de a-și aduce membrii familiei și majorarea pragurilor salariale necesare pentru obținerea vizelor.

Aceste măsuri au urmărit să limiteze sosirile la persoanele cu studii superioare și calificări profesionale.

Guvernul laburist condus de premierul Keir Starmer a anunțat că intenționează să înăsprească și mai mult regulile. La începutul lunii noiembrie, autoritățile au prezentat un plan prin care perioada standard de așteptare pentru obținerea dreptului de ședere permanentă ar urma să crească de la cinci la 10 ani.

Migrația în Marea Britanie rămâne o problemă politică importantă

Deși numărul persoanelor care ajung în țară a scăzut considerabil, imigrația, atât legală, cât și ilegală, continuă să fie unul dintre principalele subiecte ale dezbaterii politice britanice.

Îngrijorările privind imigrația necontrolată din Uniunea Europeană au contribuit la victoria taberei favorabile Brexitului la referendumul din 2016. Problema continuă să influențeze opiniile alegătorilor, iar un sondaj YouGov publicat în această săptămână arată că imigrația este a doua cea mai importantă preocupare a britanicilor, după economie.

Un alt subiect sensibil este sosirea migranților cu ambarcațiuni gonflabile care traversează Canalul Mânecii. Călătoria este extrem de periculoasă, iar imaginile cu ambarcațiunile care ajung pe coastele britanice au devenit un simbol al dificultăților autorităților de a controla frontierele.

Scăderea migrației în Marea Britanie ar putea afecta economia

Reducerea imigrației ar putea avea și consecințe economice importante. Economiștii avertizează că o scădere susținută a numărului de imigranți ar putea reduce forța de muncă disponibilă și ar putea limita potențialul de creștere al economiei britanice.

În același timp, veniturile bugetare ar putea fi afectate, în condițiile în care mai puțini angajați ar contribui la sistemul de taxe și impozite.

Un studiu realizat în aprilie de Oxford Economics estimează că, dacă migrația netă ar ajunge la zero pe termen lung, economia britanică ar putea fi cu peste 15% mai mică în 2060 decât în scenariul de referință al instituției.

Potrivit aceleiași analize, reducerea veniturilor fiscale ar putea determina creșterea împrumuturilor guvernamentale, chiar dacă o populație mai mică ar avea nevoie de mai puține servicii publice.

Migrația în Marea Britanie a crescut puternic după extinderea Uniunii Europene

Demografia Marii Britanii s-a schimbat considerabil în ultimele trei decenii. Imigrația a crescut puternic după extinderea Uniunii Europene din 2004, iar un nou val de sosiri a fost înregistrat după Brexit, în 2020.

Migrația netă a atins un nivel record de 944.000 de persoane în anul încheiat în martie 2023. De atunci, indicatorul a scăzut constant, ajungând la 77.000 de persoane în cele 12 luni până la sfârșitul lunii iunie.