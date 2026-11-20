U-BT Cluj-Napoca vine după două victorii consecutive, în Liga Adriatică și EuroCup. Clujenii au învins-o pe Perspektiva Ilirija cu 77-71, iar miercuri au trecut de Maxima Roma, scor 87-79, în prima etapă a returului Grupei B din EuroCup.

Adversara de duminică a echipei pregătite de Mihai Silvășan este la egalitate ca număr de victorii cu U-BT. Croații vin după un succes important în fața formației Partizan Belgrad, scor 81-74, provocându-le sârbilor prima înfrângere a sezonului în Liga Adriatică.

Antrenorul Mihai Silvășan avertizează că Zadar este o echipă puternică și fizică, cu jucători experimentați.

„Suntem într-o situație în care nu ne putem permite să mai pierdem meciuri acasă, în niciuna dintre cele două competiții. Asta deoarece ne dorim în continuare să ne atingem obiectivele, iar atât timp cât avem șanse, ne vom lupta”, spune Silvășan.

Dušan Beslać va lipsi și de la această confruntare. Potrivit clubului, baschetbalistul a început un tratament cu infiltrații în Germania și va urma o a doua și ultimă etapă a procedurii la finalul lunii noiembrie. În paralel, acesta urmează un program de recuperare pentru consolidarea musculaturii piciorului drept, revenirea sa fiind așteptată la începutul lunii decembrie.

Partida U-BT Cluj – KK Zadar este programată duminică, la ora 17.30, în BTarena.

Este ultimul meci al clujenilor înaintea pauzei competiționale dedicate echipelor naționale, care vor disputa meciuri de calificare pentru Campionatul Mondial din 2027, respectiv Campionatul European din 2029.