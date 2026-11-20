Noile măsuri prevăd creșterea veniturilor minime garantate pentru primele 250 de poziții din clasamentul ATP, bonusuri mai mari la turneele Masters 1000 și contribuții suplimentare la fondurile de pensii.

Planul face parte din a doua etapă a strategiei OneVision, coordonată de președintele ATP, Andrea Gaudenzi, și urmărește îmbunătățirea condițiilor financiare pentru jucători, inclusiv pentru cei care nu se află în elita circuitului.

Potrivit datelor prezentate vineri de ATP, primii 100 de jucători din clasamentul mondial vor putea beneficia de venituri anuale de cel puțin 1,1 milioane de dolari (aproximativ 950.000 de euro), în creștere cu 39% față de nivelul din 2025.

Pentru jucătorii aflați în Top 175, pragul minim va ajunge la 450.000 de dolari (circa 407.000 de euro), cu 47% mai mult decât în 2025. Tenismenii din Top 250 vor avea asigurat un venit minim de 250.000 de dolari (aproximativ 226.000 de euro), ceea ce reprezintă o creștere de 67%.

Astfel, ATP încearcă să ofere mai multă siguranță financiară nu doar vedetelor circuitului, ci și jucătorilor care trebuie să suporte costuri importante cu antrenorii, fizioterapeuții, deplasările și pregătirea sportivă.

Peste 100 de milioane de dolari pentru bonusuri și pensii

Una dintre cele mai importante componente ale noului plan este creșterea investițiilor directe ale ATP la peste 100 de milioane de dolari anual.

Fondul ATP Bonus Pool va ajunge la 50 de milioane de dolari, de peste două ori mai mult decât valoarea actuală, de 21,5 milioane. Banii vor fi distribuiți jucătorilor din Top 30, în funcție de performanțele obținute la turneele obligatorii Masters 1000.

Liderul mondial va putea primi până la două milioane de dolari pentru fiecare dintre aceste competiții la care participă. O modificare importantă este eliminarea condiției care impunea participarea la cel puțin cinci turnee Masters 1000 pentru a deveni eligibil pentru bonus. Din 2028, jucătorii vor putea obține bani încă de la prima competiție obligatorie la care iau parte.

ATP va introduce și un bonus anual de 25 de milioane de dolari, distribuit în funcție de clasamentul de la finalul sezonului, destinat jucătorilor din Top 250.

O altă componentă importantă este fondul de pensii, pentru care contribuțiile anuale vor ajunge la 26 de milioane de dolari. Măsura urmărește să ofere mai multă siguranță financiară sportivilor după încheierea carierei profesioniste.

În total, investițiile centrale ale ATP în aceste trei componente vor depăși 100 de milioane de dolari anual.

Peste 500 de milioane de dolari împreună cu turneele de Grand Slam

ATP estimează că remunerațiile totale ale jucătorilor vor depăși 350 de milioane de dolari în 2028, luând în calcul bonusurile, premiile acordate la turneele din circuit și participarea la profitul competițiilor.

Dacă sunt adăugate și premiile de la cele patru turnee de Grand Slam, suma totală destinată jucătorilor din tenisul masculin va depăși 500 de milioane de dolari anual, echivalentul a aproximativ 450 de milioane de euro.

Creșterea este semnificativă în raport cu situația actuală. În 2025, remunerațiile totale distribuite prin circuitul ATP au ajuns la un record de 269,6 milioane de dolari, iar împreună cu premiile de la Grand Slam-uri au depășit 400 de milioane de dolari.

Președintele ATP, Andrea Gaudenzi, a explicat că obiectivul este de a le permite jucătorilor să investească mai mult în echipele lor și în pregătirea sportivă.

„Costurile participării la cel mai înalt nivel sunt semnificative și vrem ca mai mulți jucători să beneficieze de sprijinul financiar și de siguranța necesare pentru a investi în echipele lor, în pregătire și, în cele din urmă, în carierele lor”, a declarat Gaudenzi.

ATP Ventures, noua structură comercială a circuitului

Planul OneVision include și o reorganizare importantă a activității comerciale. ATP va crea o nouă entitate, denumită ATP Ventures, care va reuni pentru prima dată drepturile de televiziune și media, datele statistice și contractele centrale de sponsorizare ale circuitului.

Noua structură ar urma să devină operațională la începutul anului 2028 și are ca obiectiv creșterea veniturilor printr-o gestionare centralizată a drepturilor comerciale.

ATP consideră că o asemenea abordare poate consolida poziția tenisului masculin pe piața internațională și poate genera resurse suplimentare pentru jucători și competiții.

Decizia privind proba de dublu, amânată

În schimb, viitorul probei de dublu rămâne incert. ATP a decis să amâne hotărârea privind reformele propuse, după ce acestea au provocat reacții negative în rândul jucătorilor.

Printre variantele analizate se numără reducerea tablourilor de concurs și diminuarea ponderii premiilor din dublu în totalul fondurilor distribuite la turnee, de la 20% la 10%. O parte dintre banii economisiți ar putea fi redirecționați către calificările și primele tururi ale competițiilor de simplu.

Forul mondial a transmis că discuțiile vor continua, iar o decizie este așteptată până la sfârșitul anului 2026.

„Dublul rămâne o componentă esențială a circuitului ATP, iar analiza urmărește identificarea unui model care să îi asigure viitorul pe termen lung”, a transmis organizația.

Și calendarul sezonului 2028 urmează să fie reorganizat. Anunțul oficial este așteptat la începutul anului 2027, iar ATP intenționează să stabilească săptămâni dedicate diferitelor categorii de turnee, cu mai multe oportunități de odihnă și o perioadă mai lungă de pauză între sezoane.

Măsurile fac parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare a tenisului profesionist, într-un moment în care jucătorii de top au atras atenția asupra aglomerării calendarului și a riscului crescut de accidentări.