UPDATE: Fostul component al ”Generației de aur” Ilie Dumitrescu, actualmente analist la DigiSport, crede că „Suntem superiori acestui adversar și nu trebuie să ne punem problema că nu vom ieși învingători din dubla care va urma. Nu ne permitem să pierdem acest duel și aici mă refer la faptul că, atât individual, cât și colectiv, suntem mai valoroși.

În plus, campionatul nostru intern, dar și fotbaliștii care ne reprezintă în Europa reprezintă argumente care ne aduc acest statut, de favoriți. Va fi un adversar pe care Gică Hagi și tricolorii îl vor privi cu maximă atenție, nu am niciun dubiu, dar îmi mențin ideea că plecăm cu prima șansă. Suntem favoriți și sunt convins că vom trece de acest hop și ne vom menține în Liga B din Liga Națiunilor”.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Conform tragerii la sorți, România va întâlni Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor.

Estonia a încheiat Grupa C4 pe locul secund, cu 12 puncte, în spatele Islandei, care a acumulat 14 puncte. Balticii au obținut trei victorii și trei rezultate de egalitate în cele șase partide disputate, fără să înregistreze vreo înfrângere.

România are un bilanț favorabil al confruntărilor directe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de patru ori, iar tricolorii au câștigat trei partide și au pierdut una, fără să înregistreze vreun rezultat de egalitate.

Prima confruntare a avut loc în 1937, când Estonia s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. România și-a luat revanșa în următoarele trei întâlniri: 2-0 în 1999, 2-0 în deplasare în septembrie 2012 și 2-0 la București, în octombrie 2013, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Anterior, cele două echipe s-au întâlnit și în Liga Națiunilor din 2024, când România a câștigat ambele partide: 3-0 în deplasare și 4-1 la București.

România a ajuns în această situație după ce a încheiat Grupa B4 pe ultimul loc, cu numai trei puncte în șase partide. Echipa națională a obținut o singură victorie, 2-1 cu Polonia, și a pierdut celelalte cinci confruntări. În clasamentul final, Suedia a terminat pe primul loc, cu 14 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 11 puncte, și Polonia, cu cinci puncte.

În celelalte meciuri din baraj se vor confrunta Cipru – Macedonia de Nord, Insulele Feroe – Georgia, Belarus – Israel.

Cum se joacă barajul pentru menținerea în Liga B

România va disputa prima manșă în deplasare și returul pe teren propriu. Meciurile sunt programate în fereastra internațională din perioada 25-30 martie 2027.

În cazul în care scorul general este egal la finalul returului, se vor disputa două reprize de prelungiri, iar dacă egalitatea persistă, câștigătoarea va fi stabilită la loviturile de departajare.

Câștigătoarele dublelor manșe vor evolua în Liga B în următoarea ediție a competiției, în timp ce învinsele vor retrograda în Liga C.

TOP 3 jucători estonieni

Portarul Karl Hein (24 de ani, legitimat la Werder Bremen) este evaluat la 4 milioane de euro, conform Transfermarkt Fundașul Maksim Paskotsi (23 de ani, care evoluează la Gent) are o cotă de piață de 3,5 milioane de euro Mijlocașul Rocco Shein (23 de ani, de la Portsmouth FC) este evaluat la 2,3 milioane de euro

De altfel, pentru ”naționala” baltică au evoluat în ultimele meciuri din Liga Națiunilor și fotbaliști legitimați la Thun, Saint Etienne, Bochum, Trencin sau Kosice.