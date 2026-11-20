Naționala României a ajuns în această situație după ce a încheiat Grupa B4 pe ultimul loc, cu numai trei puncte în șase partide. Echipa națională a obținut o singură victorie, 2-1 cu Polonia, și a pierdut celelalte cinci confruntări, rezultate care au obligat-o să dispute un baraj pentru evitarea retrogradării în Liga C.

În urna capilor de serie, alături de România, se mai află Israel, Georgia și Macedonia de Nord, toate clasate pe ultimul loc în grupele lor din Liga B. Adversara tricolorilor va fi extrasă din urna a doua, în care se găsesc formațiile clasate pe poziția secundă în grupele Ligii C: Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru.

Naționala României va juca returul pe teren propriu

Un avantaj important pentru reprezentativa antrenată de Gheorghe Hagi este faptul că va disputa manșa secundă pe teren propriu, indiferent de adversarul stabilit la tragerea la sorți. Prima partidă se va juca în deplasare, pe terenul formației din Liga C.

Barajele sunt programate în fereastra internațională din martie 2027. Conform calendarului, turul se va disputa pe 25 sau 27 martie, iar returul pe 28 sau 30 martie.

Se stabilesc și sferturile de finală ale Ligii Națiunilor

Tragerea la sorți de la Nyon nu va stabili doar adversarele din barajele de promovare și menținere. UEFA va organiza și tragerea la sorți a sferturilor de finală ale Ligii Națiunilor, precum și stabilirea traseului către semifinale.

Echipele calificate în sferturile de finală sunt Anglia, Portugalia, Franța și Germania, câștigătoarele grupelor din Liga A, respectiv Spania, Belgia, Țările de Jos și Norvegia, formațiile clasate pe locul secund.

Tot vineri vor fi stabilite și confruntările din barajele Ligii A/B, care vor implica echipele Danemarca, Croația, Țara Galilor, Serbia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Irlanda.