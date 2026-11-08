Performanță pe care nici Federer, Nadal sau Djokovic nu au reușit-o. Spaniolul a intrat în istoria tenisului la doar 20 de ani

Rafael Jódar a reușit o performanță fără precedent în tenisul masculin. Spaniolul s-a calificat la Turneul Campionilor chiar în sezonul în care a debutat în circuitul mondial ATP. Nici Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sau mai tinerii Jannik Sinner și Carlos Alcaraz nu au reușit să ajungă la competiția care reunește cei mai buni opt jucători ai lumii în primul lor an la acest nivel.

Mai mult, spaniolul a început sezonul de pe locul 168 și a ajuns în Top 10 mondial, stabilind un alt record.

Federer, Nadal și Djokovic au avut nevoie de mai mult timp

Comparația cu marile legende ale tenisului scoate și mai bine în evidență dimensiunea performanței.

Roger Federer, unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile, a debutat în circuitul ATP în 1998, însă prima participare la Turneul Campionilor a venit abia în 2002, când avea 21 de ani. Ulterior, el a devenit recordmenul competiției, cu șase trofee și 18 calificări.

Novak Djokovic a avut nevoie de trei sezoane între debutul său în circuit, în 2004, și prima participare la Turneul Campionilor, în 2007. Sârbul a ajuns ulterior la un record de șapte trofee câștigate la această competiție.

Nici Rafael Nadal nu a reușit această performanță în anul debutului. Spaniolul a disputat primul său meci ATP în 2002 și s-a calificat pentru prima dată la Turneul Campionilor în 2005, după ce devenise deja campion de Grand Slam și unul dintre cei mai buni jucători ai lumii.

Un exemplu mai apropiat de generația lui Jódar este chiar Carlos Alcaraz. Spaniolul a debutat în circuitul principal în 2020 și a obținut calificarea la Turneul Campionilor în 2022, la doi ani distanță. Atunci nu a putut participa din cauza unei accidentări, debutul său efectiv la competiție având loc în 2023.

Jódar a comprimat acest drum într-un singur sezon.

De pe locul 168, direct printre cei mai buni jucători ai lumii

Performanța spaniolului este și mai impresionantă având în vedere punctul din care a plecat în 2026.

Jódar a început anul pe locul 168 în clasamentul ATP. Potrivit publicației Tennis Majors, niciun jucător calificat la Turneul Campionilor nu mai pornise sezonul de pe o poziție atât de slabă. Precedentul record îi aparținea argentinianului Mariano Puerta, care începuse anul 2005 pe locul 133.

Spaniolul a progresat spectaculos în numai câteva luni, a câștigat primul său trofeu ATP la Marrakech, în aprilie, și a ajuns în finala turneului Masters 1000 de la Shanghai, în octombrie.

În plus, pe 2 noiembrie, Jódar a intrat în Top 10 mondial, devenind primul jucător din istorie care reușește această performanță în același sezon în care a debutat la nivelul principal al circuitului ATP. Nici Rafael Nadal și Carlos Alcaraz nu au reușit să pătrundă atât de repede între primii zece jucători ai lumii.

Spaniolul a avut nevoie de numai 287 de zile de la debutul la acest nivel până la intrarea în Top 10. Precedentul record îi aparținea legendarului brazilian Gustavo Kuerten, care avusese nevoie de 462 de zile.

De la tenisul universitar american în topul mondial

Povestea lui Jódar este cu atât mai interesantă cu cât, în urmă cu un an, acesta era încă student la Universitatea Virginia din Statele Unite ale Americii.

Înainte de a deveni profesionist, spaniolul câștigase trei turnee Challenger în 2025 și participase la Next Gen ATP Finals, competiția destinată celor mai buni jucători sub 20 de ani.

În 2024 câștigase și turneul de juniori de la US Open.

Urmează întâlnirea cu elita tenisului mondial

Turneul Campionilor (ATP Finals) este programat între 15 și 22 noiembrie, la Torino. Competiția îi aduce laolaltă pe cei mai buni opt jucători ai sezonului.

Alături de spaniol, pe tabloul de simplu se vor afla Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils și Frances Tiafoe.

La 20 de ani, Rafael Jódar se anunță una dintre principalele amenințări la supremație în circuitul ATP pentru Sinner și Alcaraz, cei doi care au dominat tenisul masculin în ultimii ani, afectați de accidentări în acest sezon.