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U-BT Cluj-Napoca vrea a treia victorie consecutivă în EuroCup. London Lions vine în BTarena

U-BT Cluj-Napoca o întâlnește miercuri pe London Lions, în etapa a patra din EuroCup, la doi ani și jumătate după ce formația britanică a eliminat echipa clujeană în sferturile de finală ale competiției. Ardelenii pot obține a treia victorie consecutivă în actuala ediție, după succesele cu Veneția și BC Šiauliai.
U-BT Cluj-Napoca vrea a treia victorie consecutivă în EuroCup. London Lions vine în BTarena
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca﻿
Cosmin Pirv
20 oct. 2026, 08:09, Sport
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U-BT Cluj-Napoca și London Lions s-au întâlnit ultima dată în martie 2024, tot la Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale EuroCup. Atunci, London Lions s-a impus cu 91-79 și a pus capăt parcursului european al formației ardelene.

U-BT vine acum după două victorii consecutive în competiție. După înfrângerea cu 55-89 de la Roma, clujenii au învins Umana Reyer Veneția, scor 98-92, și BC Šiauliai, în deplasare, cu 94-75.

London Lions a început actuala campanie europeană cu o victorie și două înfrângeri. Britanicii au pierdut cu BC Šiauliai, scor 71-74, au învins La Laguna Tenerife cu 89-77 și au fost învinși de Skyliners Frankfurt, cu 76-81.

Înaintea meciului, U-BT ocupă locul al treilea în Grupa B, în timp ce London Lions se află pe poziția a cincea, după primele trei etape.

Printre principalii marcatori ai clujenilor în EuroCup se numără Javonte Smart, cu o medie de 19,3 puncte pe meci, și Uroš Plavšić, cu 14,5 puncte. De partea cealaltă, Thomas Kennedy are o medie de 14,7 puncte pe meci.

London Lions este campioana en-titre a primei ligi britanice și a câștigat toate cele șase partide disputate până acum în competiția internă.

Meciul de miercuri le oferă clujenilor șansa de a lega trei victorii consecutive în EuroCup și de a-și consolida poziția în Grupa B.

Partida este programată de la ora 19.00, în BTarena, iar meciul va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și EuroLeague TV.

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