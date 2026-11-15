AUR și-a votat „viitorul candidat la Primăria Capitalei”. Gheorghe Piperea a fost ales președintele organizației AUR din București

Gheorghe Piperea, candidatul pentru șefia filialei AUR de la nivelul Municipiului București, a venit duminică în fața reprezentanților din partid, unde a ținut un discurs despre democrație. Europarlamentarul AUR a reiterat faptul că cei de la vârful statului trebuie aleși de popor.

„Într-o democrație reprezentativă, așa cum ar fi trebuit să fie România, elitele conducătoare sunt alese de popor, din popor, pentru popor.

Elitele nu pot să se automandateze pentru a conduce un popor, fără a învinge societatea în totalitarism. Cu atât mai rău devine viitorul unor societăți, ca a noastră, atunci când aceste elite sunt fabricate în laboratoarele serviciilor, secrete sau impuse de mari de corporații transnaționale”, a declarat candidatul.

„Elitele pot fi primenite”

Piperea a încurajat destituirea elitelor politice și a sugerat că societatea are nevoie de noi valori și principii pentru a fi funcțională.

„Dacă accesorul social funcționează, elitele pot fi primenite. Iar noile elite aduse la conducerea societății, miezurile, masele populare, pot menține în viață un set de idei, valori și principii care să o facă funcțională”, susține acesta.

Gheorghe Piperea a anunțat, după rezultatul votului care a indicat o reușită cu o majoritate covârșitoare, că următorul pas este câștigarea Primăriei Capitalei.

Panelul „Capitalele Europei – cazul Bucureștiului” face parte din programul conferinței internaționale Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, organizată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în perioada 13–15 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului din București.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.