Giampaolo Amato are 66 de ani, este oftalmolog și a fost medicul echipei de baschet Virtus Bologna. Judecătorii primei secții a Curții de Casație au admis joi, 19 noiembrie, cererea Parchetului General și au respins-o pe cea a avocaților săi, potrivit presei italiene. Medicul care și-a ucis soția și soacra a fost condamnat astfel definitiv la închisoare pe viață.

Două femei moarte la 22 de zile distanță

Pe 9 octombrie 2021, Giulia Tateo a fost găsită moartă în patul ei, la Bologna. Douăzeci și două de zile mai târziu, fiica ei, Isabella Linsalata, de 62 de ani, a fost găsită și ea moartă în pat. Cele două femei locuiau în apartamente care comunicau între ele. Giulia Tateo avea 87 de ani, iar Isabella Linsalata era medic ginecolog.

Nicola Amato, unul dintre cei doi copii ai Isabellei, a fost cel care a cerut autopsia mamei sale. Voia să excludă o boală genetică ce l-ar fi putut afecta și pe el, și pe sora lui. După autopsii, în corpurile celor două femei au fost găsite midazolam, un sedativ, și sevofluran, un anestezic.

Suspiciunile existau de dinainte. Speriată de stările ciudate de rău pe care Isabella le avusese în lunile dinaintea morții și de temerile pe care i le mărturisise chiar victima, sora ei, Anna Maria Linsalata, păstrase o sticlă cu vin băută de Isabella împreună cu soțul ei, ca să-i fie analizat conținutul. Sticla a devenit unul dintre indiciile-cheie ale anchetei.

Amato a fost arestat în aprilie 2023. Pe 16 octombrie 2024, Curtea cu Jurați din Bologna l-a găsit vinovat că le-a otrăvit pe cele două femei și l-a condamnat la închisoare pe viață. Sentința a fost confirmată în apel.

Potrivit acuzării, Amato voia să intre în posesia moștenirii și să-și trăiască liber relația cu amanta. Apărarea a susținut că Isabella Linsalata luase singură substanțele, pentru că era dependentă de medicamente, iar urmele găsite la Giulia Tateo ar fi rămas după o operație suferită cu câteva luni înainte. Medicul și-a susținut nevinovăția până la final.