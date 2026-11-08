Charles Leclerc este în culmea fericirii după nașterea fiicei sale. Ce a declarat pilotul de Formula 1

Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc este încântat de faptul că a devenit tată, potrivit People.

Într-un interviu acordat după Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, desfășurat pe circuitul Autodromo Jose Carlos Pace din São Paulo, pilotul a vorbit despre semnificația acestui moment special.

„Este cu siguranță cel mai special lucru din lume”, a declarat Leclerc, în vârstă de 29 de ani, despre venirea pe lume a primului său copil, o fetiță pe nume Bianca, pe care o are împreună cu soția sa, Alexandra Leclerc.

Charles Leclerc și-a dorit să devină tată de tânăr

Pilotul monegasc a recunoscut că fericirea pe care o simte nu a fost o surpriză pentru el.

„Te aștepți oarecum la asta. Mi-am dorit întotdeauna să devin tată de tânăr și, evident, împreună cu Alex, am simțit că acesta era momentul potrivit. Este un moment foarte, foarte special”, a spus Charles Leclerc.

Cei doi s-au căsătorit în Monaco, în luna februarie, iar nașterea fiicei lor a fost anunțată printr-o postare comună pe Instagram, miercuri, 4 noiembrie.

„Bianca. 3.11.26”, au scris cei doi în descrierea fotografiei.

Charles și Alexandra au ales să păstreze discreția în privința copilului, publicând doar o imagine cu picioarele fetiței, acoperite cu pantalonași roz tricotati și botoșei albi.

Pilotul a descris nașterea fiicei sale drept „o săptămână pe care mi-o voi aminti pentru totdeauna, din toate motivele pozitive”.

„Apoi, desigur, au mai fost și alte lucruri care s-au întâmplat, dar pentru mine săptămâna aceasta a fost dedicată în întregime Biancăi. Și a fost incredibil”, a declarat acesta.

Cum s-a pregătit Charles Leclerc pentru venirea pe lume a fiicei sale

Charles a împlinit 29 de ani cu câteva săptămâni înainte de nașterea Biancăi, iar ziua de naștere și-a petrecut-o pregătindu-se pentru rolul de tată.

„O zi de naștere frumoasă în Toscana, iar primul antrenament cu căruciorul a mers bine”, a scris pilotul într-o postare publicată pe Instagram pe 19 octombrie.

Fotografia principală îl înfățișa plimbându-se prin peisajul rural italian și împingând un cărucior roz gol. Alexandra și sarcina sa au apărut, de asemenea, în seria de fotografii, care a inclus și imagini cu Leclerc în timp ce învăța să facă paste de la zero.

Cei doi au anunțat în luna august că așteaptă primul copil. La acel moment, Alexandra a publicat mai multe fotografii în care se relaxa pe un iaht, purtând un compleu format din două piese, care îi lăsa la vedere burtica de gravidă.

Charles și Alexandra formează un cuplu cel puțin din martie 2023, când fanii au remarcat-o pe tânără în fundalul unui videoclip TikTok în care apărea pilotul, realizat în timpul Săptămânii Modei de la Paris.

În mai 2023, Leclerc a confirmat într-un interviu acordat publicației Gala France că se află „într-o relație”, fără să ofere alte detalii.

Prima lor apariție publică în calitate de cuplu a avut loc în iulie 2023, la turneul de tenis de la Wimbledon.