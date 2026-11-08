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Ce a surprins-o pe o italiancă în România, de la bacșiș la Vlad Țepeș

O italiancă a publicat o listă cu lucrurile care au surprins-o în România și cinci mâncăruri tradiționale pe care turiștii ar trebui să le încerce.
Ce a surprins-o pe o italiancă în România, de la bacșiș la Vlad Țepeș
Andreea Tobias
08 nov. 2026, 08:09, Life-Inedit
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O italiancă a publicat o listă cu lucrurile care au surprins-o în România și cinci preparate tradiționale pe care turiștii ar trebui să le încerce.

Prima surpriză a fost Vlad Țepeș. În Italia, toată lumea îl știe drept omul care l-a inspirat pe Dracula.

„În România însă e văzut ca un simbol al apărării țării împotriva Imperiului Otoman”, scrie ea.

Bucureștiul i s-a părut aglomerat. Traficul e „intens”, cu „foarte multe mașini și un stil de condus decis sportiv, cam ca în sudul Italiei”, notează ea.

Găsiți articolul complet pe Mediafax Italia.

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