Euro a crescut ușor în ziua învestirii Guvernului Luca Niculescu

Potrivit datelor BNR, euro a fost cotat marți la 5,3285 lei, față de 5,3272 lei pentru un euro luni.

Un dolar american a fost cotat marți la 4.7516 lei, față de 4.7520 lei cu o zi înainte. Lira sterlină a fost cotată la 4.7520 lei.

Marți este ziua în care Luca Niculescu, premierul desemnat, va prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului, după care parlamentarii vor dezbate și vor vota cererea de acordare a încrederii pentru întregul Executiv.

Votul de învestitură se va desfășura secret, cu bile, de la ora 14.00.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare, în 15 octombrie.

Toți miniștrii propuși au obținut avize favorabile în comisiile reunite ale Parlamentului.