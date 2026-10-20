Guvernul Niculescu ajunge marți în Parlament pentru votul de învestitură. Aviz favorabil pentru cei cinci candidați audiați

UPDATE Alexandru Rogobete, aviz favorabil

Și Alexandru Rogobete, propus de PSD pentru Ministerul Sănătății, a primit aviz favorabil cu 21 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 2 abțineri. El a declarat că dorește reorganizarea unităților sanitare și schimbarea normativului de personal, despre care spune că nu a mai fost actualizat de aproximativ 20 de ani.

UPDATE Aviz favorabil și pentru Florin Manole

Florin Manole, propus de PSD pentru Ministerul Muncii a primit aviz favorabil, cu 52 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” și 3 abțineri.

UPDATE Al treilea aviz favorabil al zilei

Sebastian Neculăescu, propus la Ministerul de Externe, a primit aviz favorabil. Au fost înregistrate 36 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 5 abțineri.

UPDATE Mihai Ghigiu, aviz favorabil

Deputatul PSD, Mihai Ghigiu, propus ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene a primit un aviz favorabil, cu 23 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere. Acesta a vorbit despre bugetul țării, politica de coeziune și reducerea decalajelor. EL a precizat că, în mandatul său, își dorește un parteneriat între autoritățile centrale și locale.

UPDATE Aviz favorabil pentru Radu Marinescu

Radu Marinescu, propus ministru al Justiției din partea PSD, a primit aviz favorabil în comisiile reunite cu 78 de voturi „pentru” și 47 „împotrivă”.

UPDATE Au început audierile

A început audierea lui Radu Marinescu, propus de PSD pentru Ministerul Justiției. De asemenea, este audiat și Mihai Ghigiu, propus la MIPE.

Știrea inițială

Premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului, după care parlamentarii vor dezbate și vor vota cererea de acordare a încrederii pentru întregul Executiv.

Votul de învestitură se va desfășura secret, cu bile.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare, în 15 octombrie.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Noul Executiv are șanse să treacă. PSD are 127 de parlamentari, PNL 81, UDMR 31, minoritățile naționale 17, iar grupul Uniți pentru România tot 17. Împreună strâng 273 de voturi, cu 40 peste prag.

Ilie Bolojan a semnat duminică seara acordul cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care PNL votează învestitura Guvernului în schimbul unor condiții valabile până la adoptarea bugetului pe 2027.

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, luni, că formațiunea va susține Executivul propus de Luca Niculescu la votul de învestitură. Kelemen a precizat că UDMR nu va face parte din echipa guvernamentală și a condiționat sprijinul de respectarea drepturilor minorității maghiare.

USR, AUR și SOS România au anunțat că nu vor vota Guvernul.

Luni, toți candidații audiați în comisiile parlamentare au primit avize favorabile.

Audierile continuă marți dimineață, cu miniștrii propuși pentru Justiție, Investiții și Proiecte Europene, Muncă, Afaceri Externe și Sănătate. Este vorba de Radu Marinescu, Alexandru Ghigiu, Sebastian Neculăescu, Florin Manole și Alexandru Rogobete.

După votul Parlamentului, dacă va obține majoritatea necesară, premierul și miniștrii urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier în cinci luni.