Romelu Lukaku se retrage din naționala Belgiei. Mesaj emoționant al atacantului după o carieră internațională de 16 ani, fiind golgheterul reprezentativei „diavolilor roșii”

„În acești 16 ani, am dat tot ce am avut pentru echipa națională. Am trecut prin toate emoțiile posibile și am jucat alături de coechipieri extraordinari, cărora le voi fi întotdeauna recunoscător. Vreau să le mulțumesc tuturor”, a transmis Romelu Lukaku, luni, pe rețelele de socializare.

Fotbalistul belgian le-a mulțumit în mod special și antrenorilor care au contribuit la dezvoltarea sa.

„Vreau să le mulțumesc și tuturor antrenorilor pentru că m-au împins să mă autodepășesc și au avut încredere în mine pentru a ajuta echipa. A fost o aventură minunată și m-am bucurat de fiecare moment”, a adăugat atacantul.

Lukaku a avut un mesaj special și pentru suporterii Belgiei, cărora le-a mulțumit pentru susținerea oferită de-a lungul anilor.

„Suporterilor belgieni, vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o. Sunt mândru că mi-am reprezentat țara la patru Cupe Mondiale și trei Campionate Europene. Nu voi uita niciodată acele momente”, a spus el.

„Sunt împăcat cu decizia de a mă opri aici. A fost incredibil. M-am bucurat de această experiență și sunt recunoscător. Mulțumesc!”, a încheiat Lukaku.

Golgheterul all-time al Belgiei

Atacantul se retrage din postura de cel mai bun marcator din istoria naționalei Belgiei, cu 94 de goluri în 135 de selecții, potrivit statisticilor Federației Belgiene de Fotbal. El a debutat pentru prima reprezentativă în martie 2010, la numai 16 ani.

Lukaku a participat la Campionatele Mondiale din 2014, 2018, 2022 și 2026, reușind să înscrie de opt ori la turneele finale, record pentru naționala Belgiei. La Campionatele Europene din 2016, 2020 și 2024 a marcat în total șase goluri.

Anunțul retragerii vine la o zi după ce Belgia a învins Italia cu 4-1, rezultat prin care și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Lukaku nu a evoluat în această partidă, rămânând pe banca de rezerve.

Decizia este una surprinzătoare, în condițiile în care, în mai 2026, atacantul declarase că își dorește să continue la națională până la Cupa Mondială din 2030. În ultimele luni, însă, fotbalistul a avut probleme medicale și a fost utilizat mai puțin în actuala campanie a Belgiei.

La nivel de club, Lukaku evoluează la Fenerbahce, după transferul din vara acestui an de la Napoli. De-a lungul carierei, belgianul a mai jucat pentru Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter Milano, AS Roma și Napoli.

Retragerea sa vine la scurt timp după ce un alt veteran al generației importante a fotbalului belgian, Axel Witsel, și-a anunțat încheierea carierei internaționale, la 37 de ani.