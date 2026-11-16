Prima pagină » Economic » Deficit de oameni în sectoarele energiei și gazelor. Ministrul Energiei propune un registru al necesarului de specialiști

Deficit de oameni în sectoarele energiei și gazelor. Ministrul Energiei propune un registru al necesarului de specialiști

Personalul din domeniul instalațiilor de energie electrică, gaze, termie și apă este deficitar atât numeric, cât și din perspectiva pregătirii profesionale, a declarat luni ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Ministrul propune realizarea unui registru pe județe, pentru identificarea necesarului de personal și a zonelor în care este nevoie de pregătirea specialiștilor.
Deficit de oameni în sectoarele energiei și gazelor. Ministrul Energiei propune un registru al necesarului de specialiști
Alexandra-Valentina Dumitru
16 nov. 2026, 17:35, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Constatăm că, în ultimii ani, personalul din zona instalațiilor în general, aici introduc atât partea de energie electrică, cât și partea de gaze, partea de termie, partea de apă, din păcate, este unul deficitar numeric, dar și din perspectiva pregătirii profesionale”, a declarat ministrul.

Chisăliță consideră că „necesarul de personal este foarte ridicat” și propune identificarea unui registru la nivelul județelor, care să arate unde este nevoie de formarea specialiștilor.

„Cred că identificarea unui registru pe județe în care să se stabilească necesitatea de pregătire a personalului este foarte, foarte importantă pentru a se cunoaște cu adevărat care este dinamica acestei probleme”, a explicat Chisăliță.

Ministrul a subliniat că investițiile în infrastructura energetică trebuie însoțite de pregătirea oamenilor care vor lucra cu noile instalații și tehnologii. Acesta a atras atenția că proiectele nu se încheie odată cu realizarea investițiilor, ci presupun ulterior operarea, întreținerea și repararea echipamentelor.

„Cred că, dincolo de investiții, dincolo de punerea în funcțiune, dincolo de bugete, dincolo de strategii, toate aceste lucruri se fac cu oameni și cu oameni bine pregătiți și cu oameni care să știe ce au de făcut, când au de făcut, cum au de făcut”, a afirmat ministrul Energiei.

Declarațiile ministrului Energiei au fost făcute luni, la cea de-a doua ediție a evenimentului „Energie pentru România” – Transatlantic Edition, organizată de Grupul Electrica și Fundația Electrica, în parteneriat cu Atlantic Council, la Uzina Electrică Filaret din București.

Recomandarea video

Presa din Ungaria despre regionalizarea din România: Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge minoritari în propriul județ
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă
Gandul
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
O doctoriță care nu a luat examenul de specialist a dat din nou Rezidențiatul, ca să nu rămână șomeră
Libertatea
Cum faci salată de boeuf de post la fel de gustoasă ca cea clasică. Secretul pentru o maioneză cremoasă fără ou
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor