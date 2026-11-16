Deficit de oameni în sectoarele energiei și gazelor. Ministrul Energiei propune un registru al necesarului de specialiști

„Constatăm că, în ultimii ani, personalul din zona instalațiilor în general, aici introduc atât partea de energie electrică, cât și partea de gaze, partea de termie, partea de apă, din păcate, este unul deficitar numeric, dar și din perspectiva pregătirii profesionale”, a declarat ministrul.

Chisăliță consideră că „necesarul de personal este foarte ridicat” și propune identificarea unui registru la nivelul județelor, care să arate unde este nevoie de formarea specialiștilor.

„Cred că identificarea unui registru pe județe în care să se stabilească necesitatea de pregătire a personalului este foarte, foarte importantă pentru a se cunoaște cu adevărat care este dinamica acestei probleme”, a explicat Chisăliță.

Ministrul a subliniat că investițiile în infrastructura energetică trebuie însoțite de pregătirea oamenilor care vor lucra cu noile instalații și tehnologii. Acesta a atras atenția că proiectele nu se încheie odată cu realizarea investițiilor, ci presupun ulterior operarea, întreținerea și repararea echipamentelor.

„Cred că, dincolo de investiții, dincolo de punerea în funcțiune, dincolo de bugete, dincolo de strategii, toate aceste lucruri se fac cu oameni și cu oameni bine pregătiți și cu oameni care să știe ce au de făcut, când au de făcut, cum au de făcut”, a afirmat ministrul Energiei.

Declarațiile ministrului Energiei au fost făcute luni, la cea de-a doua ediție a evenimentului „Energie pentru România” – Transatlantic Edition, organizată de Grupul Electrica și Fundația Electrica, în parteneriat cu Atlantic Council, la Uzina Electrică Filaret din București.