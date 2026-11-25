Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan

Nicoleta Pauliuc a reacționat miercuri, după ce a fost exclusă din grupul liberalilor din Senat, alături de Monica Anisie, acuzând că decizia lui Ilie Bolojan a fost luată după ce nu s-a dat curs ultimatumului de la începutul lunii noiembrie.

„Ca urmare a unei decizii a BPN al PNL, inițiate și semnate de Ilie Bolojan, eu și colega mea, Monica Anisie, am fost scoase din grupul PNL din Senat. Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acțiunile din instanță, adică nu am renunțat la un drept garantat de Constituție”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de senatoare.

Pauliuc l-a mai acuzat pe Bolojan că a ales să fie „Omul Negreu”, după ce a început sancționarea taberei care i se opune, cu două femei.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere”, a mai transmis Nicoleta Pauliuc.

„Rămân în PNL și cer o dezbatere deschisă”

Aceasta a menționat că nu va părăsi Partidul Național Liberal, în ciuda tuturor sancțiunilor, subliniind că formațiunea va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan.

„Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a conchis senatoarea.

Reacția acesteia vine după ce purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a confirmat pentru MEDIAFAX că Nicoleta Pauliuc și fosta ministră a Educației, Monica Anisie, au fost excluse din grupul senatorilor PNL printr-o decizie unanimă.