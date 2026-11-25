Ministrul susține că situația este consecința unei decizii luate în luna iunie, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan.

Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe Facebook, la o zi după finalizarea repartizării locurilor și posturilor pentru concursul de rezidențiat din 2026.

Potrivit datelor prezentate de ministru, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de Medicină s-au înscris la concurs, iar mai mult de 6.000 au obținut punctajul necesar promovării.

Cu toate acestea, numărul locurilor și posturilor disponibile nu a permis repartizarea tuturor candidaților care au trecut examenul.



Rogobete: „Nu pot accepta” ca absolvenții care au promovat să rămână fără rezidențiat

Ministrul Sănătății a declarat că dorește identificarea rapidă a unei soluții pentru cei peste 800 de candidați rămași fără loc sau post.

„Am luat decizia de a găsi soluții rapid pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat, astfel încât toți absolvenții de medicină care au obținut punctajul de trecere să poată deveni medici rezidenți în România!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a subliniat că promovarea concursului ar trebui să le permită tinerilor absolvenți continuarea pregătirii profesionale.

„Nu pot accepta ca un tânăr care a studiat șase ani medicina și care a obținut punctajul de trecere la concursul de rezidențiat să nu își poată continua pregătirea profesională în România”, a afirmat ministrul.

Ministrul Sănătății îl critică pe fostul premier Ilie Bolojan

Alexandru Rogobete a atribuit situația actuală numărului insuficient de locuri aprobat în luna iunie, printr-o hotărâre de guvern adoptată în mandatul fostului premier Ilie Bolojan.

„Din păcate, numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat”, a susținut Rogobete.

Ministrul a afirmat că decizia ar reflecta și poziția exprimată anterior de fostul șef al Guvernului, potrivit căreia România ar avea mai mulți absolvenți de Medicină decât ar fi necesari în sistemul de rezidențiat.

„Consecința acestei decizii o vedem astăzi: peste 800 de tineri absolvenți de medicină, deși au obținut punctajul de trecere, au rămas fără un loc sau un post la rezidențiat”, a declarat ministrul.

Soluția pentru suplimentarea locurilor, anunțată până la sfârșitul săptămânii

Rogobete a precizat că miercuri a avut o întâlnire cu reprezentanții universităților și facultăților de Medicină, pentru identificarea unei variante care să permită suplimentarea locurilor.

„Astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, iar până la finalul acestei săptămâni voi prezenta public soluția pentru suplimentarea numărului de locuri”, a anunțat ministrul.

În încheierea mesajului, Alexandru Rogobete le-a transmis absolvenților că susținerea pregătirii lor profesionale reprezintă o responsabilitate a Ministerului Sănătății.

„Dragi tineri medici, voi reprezentați viitorul sistemului de sănătate din România, iar obligația mea, ca ministru al Sănătății, este să vă fiu alături și să vă susțin.”