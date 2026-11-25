Comisa Europeană vrea să țină Muntenegru sub supraveghere și după aderarea la UE. Noul membru ar intra cu o perioadă de probă de până la 15 ani și ar risca să-și piardă dreptul de vot.

Propunerea Comisiei extinde un instrument nou, gândit să împiedice țările candidate să revină asupra angajamentelor luate înainte de aderare, astfel încât acesta să se aplice și după ce Muntenegru devine membru UE, potrivit Euronews.

Muntenegru, cel mai avansat candidat, e terenul de test pentru garanții mai stricte. Scopul este să nu apară „un nou Viktor Orbán”, premierul ungar al cărui guvern s-a confruntat de mai multe ori cu Bruxellesul pe tema statului de drept.

Muntenegru negociază aderarea de mai mult timp decât orice altă țară care a intrat în UE, iar în octombrie avea 21 de capitole de negociere închise provizoriu. Guvernul de la Podgorica vrea să încheie negocierile în 2026 și să intre în UE în 2028.

Ce prevede tratatul de aderare

Săptămâna trecută, statele membre au aprobat în linii mari o poziție comună despre noile garanții, pregătită de Irlanda, care deține președinția Consiliului UE. Pe baza ei, Comisia a prezentat o primă variantă a capitolului 35 din tratatul de aderare, discutată marți de reprezentanții statelor. Noutatea e un mecanism de monitorizare după aderare.

Propunerea inițială prevedea ca țara să fie verificată doar între încheierea negocierilor și intrarea efectivă în UE. Comisia Europeană ar urma să raporteze periodic Parlamentului European și Consiliului, să propună măsuri de corectare și, în cazuri extreme, să amâne aderarea.

Cea mai importantă e așa-numita clauză de salvgardare instituțională. Ea îl pune pe noul membru într-o perioadă de probă în care încălcările valorilor UE sunt tratate rapid. Pentru cele mai grave, se poate ajunge până la suspendarea dreptului de vot. Comisia a redus perioada de la 15 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă cinci, cum a propus Irlanda.

Statele UE, împărțite

Germania, Franța și Țările de Jos au cerut ca monitorizarea să continue și după aderare. Statele din grupul Prietenii Balcanilor de Vest au pus la îndoială utilitatea ei, pentru că statele membre sunt deja verificate prin rapoartele despre statul de drept și prin procedurile de infringement. Grupul îi reunește pe Austria, Italia, Croația, Cehia, Grecia, Slovacia și Slovenia.

Disputa principală privește felul în care se activează clauza. Comisia vrea ca propunerea ei să treacă automat dacă o majoritate calificată de state nu o blochează. Prietenii Balcanilor de Vest spun că asta i-ar da Comisiei prea multă putere. Irlanda a propus un compromis: votul obișnuit cu majoritate calificată, prin care statele ar trebui să aprobe activarea clauzei, nu să o blocheze. Comisia a revenit însă la varianta ei, iar președinția irlandeză caută acum un nou compromis.

„Nu sunt sigur că varianta Comisiei a ajutat prea mult discuția”, a spus pentru Euronews un diplomat european sub protecția anonimatului.

Precedentul românesc

România a trecut printr-o monitorizare asemănătoare. Mecanismul de Cooperare și Verificare a fost introdus în 2007, la aderarea României și a Bulgariei, ca măsură tranzitorie pentru reforma justiției. Comisia Europeană l-a închis oficial în septembrie 2023, după ce toate angajamentele din rapoartele MCV au fost îndeplinite.