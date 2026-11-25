Anunțul a fost făcut înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European, care va avea loc joi și vineri, la Bruxelles. Nicușor Dan a precizat că a discutat miercuri cu reprezentanții Ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în vederea pregătirii negocierilor.

„Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a subliniat că România își dorește un buget european ambițios.

„Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenție propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene”, a mai spus președintele.

„Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare”, a completat șeful statului.

Acesta a enumerat printre prioritățile României politica de coeziune, competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea Uniunii Europene.

„Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european. Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii”, a mai transmis Nicușor Dan.

Consultare cu societatea civilă la Palatul Cotroceni

Pregătirea poziției României a inclus și o consultare publică organizată marți, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni, la care au participat peste 80 de reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, mediului academic și ai altor domenii de activitate.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile au vizat prioritățile viitorului buget european și interesele României în negocieri, cu accent pe politica de coeziune, competitivitate, securitate, energie și conectivitate.

Participanții au discutat și despre necesitatea simplificării procedurilor de accesare a fondurilor europene, consolidarea capacității administrative și implicarea regiunilor în stabilirea priorităților de finanțare.

Aproape 2.000 de miliarde de euro pentru bugetul UE din următorii șapte ani

Viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) stabilește modul în care Uniunea Europeană își distribuie resursele între statele membre și principalele domenii de investiții pentru o perioadă de șapte ani, în acest caz 2028-2034.

Propunerea inițială a Comisiei Europene se apropie de 2.000 de miliarde de euro și include finanțări pentru agricultură, dezvoltarea regiunilor, cercetare, infrastructură, competitivitate, securitate și apărare.

În 21 noiembrie, președintele Consiliului European, António Costa, a prezentat o nouă propunere de compromis, care va sta la baza discuțiilor dintre liderii europeni. Documentul urmărește păstrarea unui echilibru între finanțarea priorităților strategice și politicile tradiționale ale Uniunii, în special agricultura și coeziunea.

Printre propunerile analizate se numără și introducerea unor noi surse de venituri la nivel european, provenite din serviciile digitale, deșeurile electronice nereciclate, produsele din tutun, mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Negocierile se anunță dificile, existând diferențe de poziție între statele membre în privința dimensiunii bugetului și a modului în care vor fi distribuite fondurile. Mai multe state din Europa Centrală, alături de Austria, au criticat deja ultima propunere europeană, în timp ce și Germania și-a exprimat rezervele față de valoarea acesteia.

Liderii europeni urmăresc să apropie pozițiile înaintea unui posibil acord politic până la sfârșitul anului 2026. Noul buget ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

„Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”, a conchis Nicușor Dan.