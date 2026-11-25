Discuțiile au vizat principalele provocări de securitate la nivel european și internațional, evoluțiile din Orientul Mijlociu și din zonele maritime adiacente, continuarea sprijinului militar pentru Ucraina, precum și consolidarea capacităților de apărare și a nivelului de pregătire militară al Uniunii Europene.

Un punct important al reuniunii l-a reprezentat analizarea sprijinului acordat Ucrainei. Șefii apărării au discutat despre evoluțiile de pe front, necesitățile de echipamente și capabilități militare, prioritățile de instruire și lecțiile desprinse din conflict. Totodată, a fost analizată adaptarea Misiunii de Asistență Militară a Uniunii Europene pentru Ucraina (EUMAM UA) la nevoile operaționale actuale ale armatei ucrainene.

Pe agenda reuniunii s-au aflat și măsurile pentru consolidarea apărării europene, dezvoltarea capabilităților strategice de sprijin și implementarea recomandărilor privind pregătirea pentru apărare. De asemenea, participanții au analizat rezultatele procesului anual coordonat de evaluare a apărării (CARD) și dezvoltarea structurilor de comandă și control la nivel militar-strategic.

La finalul întâlnirii a avut loc alegerea noului Director General al Statului Major Militar al Uniunii Europene (DGEUMS) și Director al Capabilității Militare de Planificare și Conducere (DMPCC).

În marja reuniunii de la Bruxelles, generalul Gheorghiță Vlad a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său din Marele Ducat al Luxemburgului. Discuțiile au vizat cooperarea militară dintre România și Luxemburg, atât în cadrul NATO, cât și al Uniunii Europene.